Kas tööandja peaks klaasist uksed ja seinad märgistama?

Lugeja küsib: Kolisime uude kontorisse, kus on palju maast laeni klaasist seinu ja klaasuksi. Seintel ja ustel ei ole märke peal ja juba olen mina ise ja ka paar kolleegi vastu seina kõndinud. Õnneks keegi väga viga ei ole saanud. Kas tööandja peaks need uksed ja seinad märgistama? Olen teistes kontorites näinud, et klaasist seintele ja ustele on kleebitud punaseid ja rohelisi ringe.

Vastab Piret Kaljula, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant: Läbipaistavate seinte ja uste ohutuse tagamisel on tööandjal kaks kohustust. Esimeseks kohustuseks on valida seinte ja uste materjaliks ohutu materjal (tavaline aknaklaas ei sobi, kuna see võib purunedes inimesi vigastada).

Teiseks kohustuseks on klaasseinad ja uksed selgelt märgistada. Selgelt märgistamine ei tähenda vältimatult punaste või roheliste ringide kasutamist. Kasutada võib ettevõtte sümboolikat, laste joonistusi, vitraaže või muid lahendusi, piiriks on ainult fantaasia. Ainus nõue on see, et märgistus oleks selgelt eristuv, ehk seda peab olema võimalik ka kõndimisel märgata. Sobilik pole märgistus, mille nägemiseks peab seda otseselt vaatama, näiteks paari peenikese matistatud triibu kleepimine uksele ei ole selgelt märgistamine. Märgistus tuleb panna enamvähem silmade kõrgusele.

Märgistus peab olema ustele ja seintele püsivalt paigaldatud, et neid näiteks koristamise käigus ei eemaldataks. Kui märgistust tuleb koristamise käigus pidevalt eemaldada võib juhtuda, et see unustatakse tagasi panna ja siis on suur võimalus, et keegi vastu ust või seina kõndides viga saab.

Tööandja kohustuseks on klaasseinad ja uksed selgelt märgistada. Foto: Karin Kaljuläte