Kas välistööjõud pruulib hapukurgi kõrvale ka kodumaise õlle?

Eelmine Maaleht vestis, et populaarseima suupiste, viilutatud kurgi, panevad Põltsamaal suures osas purki ukrainlased. Kuidas on aga jookidega, mida tihti kurgi kõrvale kummutatakse? Kas kohaliku õlle pruulivad samuti välismaalased?

On teada, et Eesti suuremate õlletootjate mitmed õlled valmivad välismaal, A. Le Coqi ja Saku emaettevõtete teistes tehastes. Seega pole eriline ime, kui mõne tuttava nimega õlle on pudelisse lasknud lätlased või leedukad – saladus paljastub etiketti lähemalt lugedes.

Muidugi uhavad ka kohalikud õlletehased Tartus ja Sakus suurtes kogustes alkohoolseid ja mittealkohoolseid jooke toota. Kas võib olla nii, et ka kodumaise päritoluga joogi puhul on mängus kaugemalt tulnud töötaja käsi?

"Eesti tööjõuturgu tervikuna vaadates on meie jaoks kindlasti põletav küsimus, kuidas lahendada just hooajaliselt suurenev tööjõuvajadus. Ning kahjuks on reaalsus selline, et Eestist on hooajatöölisi sisuliselt võimatu leida," ütleb Saku Õlletehase AS-i tootmisjuht Romet Roosme.

"Rääkides konkreetselt võõrtööjõust, siis tulenevalt meie töö spetsiifikast on meie tegevuses vajalikud ennekõike just kvalifitseeritud töökäed. Seetõttu oleme viimastel aastatel pöördunud abi saamiseks pigem Carlsberg Grupi teiste ettevõtete poole ning Sakus on tööd leidnud meie grupisisesed kolleegid näiteks Lätist-Leedust, aga ka Serbiast. Arvuliselt - viimaste aastate lõikes jääb nende arv 4-5 ringi hooaja peale."