Kas vallast on luba vaja, et maakodu piires midagi ehitada?

Meil on soov maale elama asuda. Oleme hajaasustusega alal valinud meile meeldiva maatüki koos ehitistega, mis aga vajavad remonti ja ümberehitamist.

Tean, et meiesuguseid maale kolivaid inimesi on üsna palju, samas pole me kursis nõuetega. Kas on vaja koostada mingeid planeeringuid ja kuidas tuleks ehitustöid teha?

Jurist: "Tuleks omavalitsuses selgitada, et detailplaneeringu koostamise kohustus ei tulene üldplaneeringust.

Mis puutub ehitustegevusse, siis ehitamist reguleerib ehitusseadustik koos sinna juurde kuuluvate lisadega nr 1 ja 2. EhSi § 11 lõikest 1 tuleneb põhimõte, et ehitis peab kogu oma kasutusea vältel vastama selle kasutamise nõuetele ja olemasolu vältel olema ohutu."