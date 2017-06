Kasutataud auto ostmisel jälgi neid reegleid:

Kas teadsid, et nõukogude ajal kasutatud autot ostma minnes pandi kinda sisse magnet, et leida üle kleebitud või ajalehega topitud auke keres? Tänapäeval jääb antud võttest kahjuks väheseks. Kasutatud auto ostmine eeldab teatud kogemust, kuid siinkohal kehtivad mitmed rusikareeglid, mis vähendavad oluliselt „ämbrisse astumisse“ riski.

Usaldusväärne müüja. Otsinguid alusta usaldusväärse müüja juurest, olgu selleks siis mõni esindus või suurem autoaed. Pigem maksta natuke rohkem, kui hiljem suvalise käest saadud peidetud vigadega pärast sõidukile kordades peale maksta.

Vanus ja hinnapiir. Kasutatud autode turg on kirju. Kindlat automarki on raske välja tuua, kuid üldiselt on mõistlik vaadata 5-7 aastat vanade, pigem heas seisukorras, 5000-6000 eurot maksvate sõidukite suunas. Edasi sõltub juba kõik eelmisest omanikust ja kuidas ta autot on hoidnud ja hooldanud.

Mark. Nagu öeldud, ühtegi brändi me siin soovitama ei hakka. Küll aga oskame öelda, et mis tahes mudeli sa ka valid, kõige lahjemat versiooni pole mõtet osta. Eelista tuntud, pigem keskmise jõudlusega mootoriga automarke.

Diisel või bensiin. Pole vahet, see on pigem maitseasi. Soovitame osta harjumuspärane, sest ka kogenud autojuhid kipuvad hajameelsusest tingituna tankima diiselmootoriga autot bensiiniga ja vastupidi. See viga aga võib kalliks maksma minna.

Kilometraaž. 150 000 - 200 000 km on kasutatud auto puhul normaalne läbisõit. Kui on vähem, siis on oht, et spidomeetrit on tagasi keritud. Eks erakasutuses autod olnud võivad olla tõesti väiksema läbisõiduga, kuid parem karta kui kahetseda.

Kere visuaalne kontroll. Tee ring ümber auto ja kontrolli, et kõik oleks normaalne ja sümmeetriline. Jälgi, et uksevahed, tiivavahed ja teiste detailide vahelised pilud oleksid ühtlased. Vaata, kas stange on otse, kas klaasid ja peeglid on terved. Pööra erilist tähelepanu ka auto värvile – kas kõik detailid on ühte tooni? Kui ei, siis on antud kohta parandatud. Lisaks, värskelt värvitud või liiga ilusa, särava kattega auto varjab endas midagi, mis võib sulle hiljem palju maksma minna. Paremini varjatud vigu aitab hiljem esinduses otsida värvipaksuse mõõtja. Pea meeles otsida ka mõlke, kriime ja roostet. Eriti ettevaatlik tasub olla edevate lisaosade, tulede ja värvide osas. Lisaks sellele, et need võivad suvalisel ajahetkel auto küljest kaduda, võivad need olla ka illegaalsed.

Rehvid. Kontrolli rehvide mustrit (kulunud mustri tunneb ka algaja autojuht ära) ning ega sellel muhke pole. Viimane võib saada saatuslikuks nii autole kui sulle. Kindlasti uuri omanikult, kas hinnas sisaldub tagavara- ja vahetusrehvid (vastavalt kas suve- või talverehvid).

Salong. Auto sisustust ei tasu alahinnata. See räägib auto vanuse kohta palju, eriti kui väljastpoolt on üritatud tegelikkust ilustada. Kui autol on väike läbisõit, aga rool, peatoed, istmed jms on kulunud, siis on asi kahtlane. Kui istmed on kaetud, siis kindlasti piilu ka nende alla.

Proovisõit. Tee autoga linnas ja maanteel väike tiir. Proovi kiirendust ja pidurit, näppi kõiki nuppe ja kuula hääli. Isegi, kui su autojuhikarjäär on alles alanud, aitab „tagumikutunne“ suuremad vead juba esimestel minutitel tuvastada.

Kontrollitav ajalugu. Küsi omanikult dokumentatsiooni tehtud ülevaatuste, remonditööde ja avariide kohta. Kui paberid on mingil põhjusel kadunud, tulevad asjalikumad teenindused appi ning otsivad väikese tasu eest vajalikud andmed välja.

Käi esinduses. Esinduse või mõne tuntud töökoja poole tasub pöörduda ka siis, kui oled lõpuks auto välja valinud. Telli auto põhjalik analüüs. Selle eest küsitakse küll tasu, kuid parem käia välja praegu väike kui hiljem üüratu summa.

Uuri turgu. Enne auto ostmist tee veel viimane kontroll levinud internetiportaalides ja esindustest. Ühtlasi vaata ka uute autode hindu. Kes teab, milliseid paremaid alternatiive sa leida võid.

Kust veel infot saada? Enne kasutatud autode põnevasse maailma sukeldumist tutvu kindlasti ka Tarbijakaitse materjalidega.

Allikas: TF Bank