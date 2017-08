Kasutatud autode TOP 4 | Milline mark on parim?

Kasutatud autot ostma minnes on valik lai. Turul on mitmeid automarke, igal ühel omad mudelid ja aastakäigud, igal ühel oma maine.

Näiteks ei peeta prantsuse autosid usaldusväärseks ja et neil pole järelturgu. Korea autodest aga arvatakse, et need jäävad tihti tee peale. Jaapani ja saksa brändid esindavad kvaliteeti ja vastupidavust.

Seega auto mark taandub üldiselt imidžile. Eriti, kui pidada silmas, et nii mitmelgi brändil on üks ja sama tootja. Igaüks hindab automarki vastavalt oma vajadustele. Kellele meeldib mugavus, kellele praktilisus, kellele on oluline prestiiž. Enne, aga kui võtad autolaenu, vii end kurssi erinevate automarkidega. Laenukool alustab kuue populaarsemaga. Edasi on juba küsimus detailides ja maitses.

Škoda

Škoda on töökindel ja populaarne rahvaauto. Seda autot on odav pidada ning disain ei riiva silma. Eks arvamusi on muidugi mitmeid. Viimasel ajal on Škoda kvaliteeditase tõusnud, olles samas soodsam kui Wolkswagen. Kui seda hästi hoida, ei peaks järelturul probleeme tekkima. Samas, on inimesi, kes naeravad Škoda-omanikud välja. Kui ka sinu tutvusringkonnas leidub selliseid ja sa eelistaksid antud reaktsiooni vältida, osta mõni muu auto.

Volkswagen

Järjekordne populaarne, töötava inimese auto, mis on natuke kallim kui Škoda, kuna sellel on valik lisasid, mida esimesele ei võimaldata. Volkswagenit on odav ülal pidada ning selle kvaliteeditase on ajas pikalt ühtlane püsinud. Samuti ei peaks selle edasimüümisega eriti probleeme tekkima. Eks kõik oleneb mudelist, aastakäigust ja üldisest seisukorrast.

Toyota

Kui rääkida umbes 5-aastastest autodest, on tegu usaldusväärse margiga. Uuematel mudelitel aga on kvaliteet langenud. Viimased valmistavad üha rohkem pettumust, kuna nendega on rohkem esinduses käimist. Suuremas plaanis on kasutatud Toyota töökindel ja eesti inimeste seas armastatud. See sama populaarsus muudab ka edasi müümist kergemaks.

Audi, BMW ja Mercedes

Need kolm koondasime ühe pealkirja alla, sest tegu on luksusbrändidega, mis on tuntud oma kvaliteedi, disaini ja prestiiži poolest. Staatusega kaasnevad küll kõrgemad kulud, kuid nende markidega on üldiselt vähem probleeme. Eks muidugi tuleb arvestada teatava ühiskondliku suhtumise ja isikliku tutvusringkonna irvhammastega

Mõned rusikareeglid

Automarkidest rääkides taandub kõik sellele, kuidas erinevad inimesed erinevate brändide kvaliteeti tunnetavad. Mõnikord need arusaamad kattuvad, teine kord jälle mitte. Küll on aga nii mõnigi rusikareegel, mida erinevat marki kasutatud autosid võrreldes tasub silmas pidada:

Suuruse ja vanuse valem - väike osta uuem ja suurem vanem.

Võrdle erinevaid mudeleid ja aastakäike, sest need erinevad mõnikord teineteisest suuresti. Mõni mudel on parem kui teine, mõni aasta ei läinud firmal nii hästi kui teisel.

Igal mudelil on omad tüüpvead. Google’i ja autospetsialistiga suheldes saab need kiirelt selgeks.

Mida lihtsam ja levinum mudel, seda lihtsam ja odavam remontida.

Sõiduki enda ajalugu on olulisem kui terve brändi ajalugu. Teisisõnu vaata kasutatud autot ostes sõidukile endale otsa, mitte ära lase end mõjutada selle margi kehvemast või paremast mainest.

Allikas: TF Bank