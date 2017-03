Kevadine ilm sunnib mõtlema sõiduki rehvivahetusele

Talverehvide kohustuslik kasutusaeg on küll lõppenud, kuid talviste tee- ja ilmastikuolude jätkudes võib naastrehve kasutada 30. aprillini.

Maanteeameti liiklusekspert Villu Vane sõnul eraldi korraldust rehvide vahetuseks keegi ei anna ja rehvide vahetamise otsuse teeb iga juht ise oma igapäevase teekonna põhjal.

„Ilm on kevadine ja suurem lumi läinud. Rehvivahetusele peaks mõtlema, kuid arvestada tuleb, et ilmaprognooside kohaselt võib mõnel päeval tulla veel nii lund kui ka lörtsi. Seega, kiirustama ei pea, kuid liigselt venitada ei ole mõtet,“ selgitab Vane ning lisab: „Igaüks peab ise otsustama, lähtudes sellest, millistel teedel, kui palju ja millisel kellaajal sõita tuleb. Kui sõidetakse pikki vahemaid või liigeldakse igapäevaselt mööda väiksemaid teid, siis ei pea veel kiirustama. Need inimesed, kes elavad ja liiguvad linnas või linnalähedal ning ei läbi igapäevaselt pikki vahemaid, võiksid juba rehvivahetusele mõtlema hakata. Siinkohal soovitaks kaaluda ehk oleks tulevikus lamellrehvide kasutamine otstarbekam“.

Politsei- ja Piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Kalmer Tikerpe lisab, et rehvivahetus võiks toimuda siis, kui ilmad on püsivalt pluss poolel. „Soovitan juba praegu üle vaadata suverehvid ning kui nende mustrisügavusest jääb vajaka, tuleb minna uute järele,“ ütles Tikerpe.

Suverehv hoiab sõidukit kõige paremini teel, kui mustrijääk on vähemalt kaks millimeetrit. „Rehve ostes ei tohiks mõelda raha säästmisele, sest sõidukit ühendavad teega ainult rehvid,“ rääkis Tikerpe.

Naastrehvide kasutusaeg on reguleeritud majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ja nõuded varustusele“. Määruse kohaselt on naastrehve lubatud kasutada kuni 31. märtsini, kuid erandina talviste tee- ja ilmastikuolude esinemise korral kuni 30. aprillini.