Eile Kuressaare linnavalitsuses turuhoone tulevikku vaaginud linnavalitsuse ja -volikogu liikmed leidsid, et kuni turul pole lihapoele muud sobivamat paika leitud, jätkab see tegutsemist turuhoones.

Linnapea Madis Kallas ütles Saarte Häälele, et lihamüügi jätkumine turul on oluline. “Turuhoone puhul on linnavalitsuse eesmärk täita hoone tegevusega ja muuta kogu turuala elavamaks ning loomemajal on selleks head eeldused,” selgitas ta ja lisas, et viimastel nädalatel on linnavalitsus aktiivselt tegelenud lahenduste otsimisega, et jõuda kõiki osapooli rahuldava tulemuseni.

Janauaris kogus Kuressaare turuhoones üle 20 aasta tegutsenud lihapood klientide allkirju, et näidata linnale, kui oluline on ostjate jaoks poe säilimine praeguses asukohas. Kokku on kogutud juba ligi 500 protestiallkirja poe sulgemise vastu.

Kuressaare linnavalitsus plaanis lihapoe sulgeda 1. aprillist, sest kogu turuhoonesse pidi tulema loomemaja.

Loomemaja üks eestvedajaid Relika Metsallik-Koppel pidas mõistlikuks, et kui lihapood ei ole loomemaja kontseptsiooni osa, leitakse poele sobilik asukoht. Kas lihapood loomemajaga ühe katuse alla ei sobi?

“See on arutelu koht. On võimalikud ka igasugused kompromissvariandid. Meil on seatud aasta lõpuks eesmärk loomemaja töösse panna, aga kui meil ei ole tehnilisi võimalusi, ei saa keegi pärast meile näpuga näidata, et te ei saanud hakkama,” rääkis Metsallik-Koppel Meie Maale. Mis puudutab tulevast rendi maksmist, siis tema sõnul ei ole veel lepingu läbirääkimisteni üldse jõutud.

Kuna turuhoones on ruumi niigi vähe, siis ainult teise korrusega loomemaja hakkama ei saaks. Loomemaja vajaks isegi suuremat pinda, kuid praegu on turuhoone nende jaoks ainus kõnealune variant.