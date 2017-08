Kodumaine munatööstus kinnitab: meie munad ei sisalda taimekaitsemürki

Eggo munade tootja DAVA Foods Estonia. Vladimir Sapožnin Foto: Karin Kaljuläte

Sel suvel raputas Euroopa munatööstust uudis, et paljude Hollandi linnufarmide kanamunad sisaldavad putukatõrjes kasutatavat kemikaali Fipronil. Eesti suurim kodumaine munatööstus DAVA Foods Estonia sai sel nädalal Saksamaa laborist saabunud ametlikud testitulemused, mis kinnitavad, et kõik Eggo-kaubamärgi all müüdavad kanamunad on puhtad ja ei sisalda taimekaitsemürki.