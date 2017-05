Kodumaine värske hapukurk on juba turul müügil

„Eesti värske hapukurk on juba kaks nädalat saada,“ kinnitas Tartu avaturul köögivilja ja marju müüv Salme Rander.

Tema müüdavad kurgid on kasvanud Jõgevamaal Pala vallas Madise talus. „Sel kevadel on ilmad nii jahedad, et kogu aeg tuleb küta,“ rääkis naine, võrreldes praegust ilma mulluse aprilliga. Tal teeb hinge täis, kui inimesed ütlevad, et kolm eurot värske kodumaise kurgikilo eest on palju, kuna poest saab kurgid odavamalt kätte.

„Selle peale ei mõtle keegi, et kasvataja kütab ööd ja päevad läbi kasvuhoonet ja kui palju läheb küte maksma!“ pahandas ta. „Hispaanias on ju soe kliima. Eesti kaup ongi seal kasvatatust kallim, kuna tööd on sellega rohkem.“

Salme Rander pakkus ka värsket kodumaist hapukurki, mis oli nii ühe-, kahe- kui ka kolmepäevane. „Nädala lõpus ostetakse hapukurki ikka korralikult, kilokaupa. Täna on aga teisipäev ja kurke ostetakse kahe-kolmekaupa või kõnnitakse mööda,“ rääkis ta.