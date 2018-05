Kodumaist liha võid süüa Korea või Ameerika moodi

Laiast maailmast on maitseid korjatud ja innustust saadud teistegi lihatoodete puhul. Nii on müügile tulnud tootesari, kus figureerivad erinevad ameerika maitsed (lihatükile on näiteks kaasa pakitud barbeque-kaste).

Uudistooteks on ameerikapärased toorsuitsupeekoni viilud, ameerika stiilis toorvorstid või sealiha steik tammesuitsuses marinaadis. Ameerikapärase maitse annavad sellistele toodetele just lisandid - röstitud tšilli, küüslauk, piprad ja paprika, samuti ka valmistusviis.

Originaalne on sari „Maailma parimad vorstid”, kus tooterendajad on välja mõelnud saksa, hispaania ja poola vorsti.

„Maailma parimad vorstid on Angela Saksamaalt, Carlos Katalooniast ja Wojtek Poolast,” teatab HKScan Estonia tootejuht, et kodumaisest lihast vorste tehes on nad saanud inspiratsiooni nende maade vorstikultuurist.

Aasiapärased maitsed jõuavad ostjani aga kanaliha pooltoodete kaudu – need on Tikka Masala toorvorst lambasooles või koreapärased miniribid.

