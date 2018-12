Kogumispäevik soovitab: 8 soodsat ja nutikat kingiideed

Need, kelle peredes on traditsioon kinke teha teavad, et planeerimine on pool võitu. Agaramad planeerijad ostavad juba jaanuari ja veebruari allahindluste ajal kingitused ära. Kõige olulisem on grupi liikmete sõnul see, et ei tehtaks kingitusi lihtsalt kingituste tegemise pärast. Just sellepärast soovitavad grupi liikmed eelnevalt kingisaajalt uurida, mida tal kõige enam oleks vaja.

“Kõige lihtsam oleks unustada ära igasugune üllatusmomendile keskendumine ja inimeselt lihtsalt otse küsida. Küsida, millest ta unistab. Küsida, mida tal vaja on. Küsida, mida ta endale ise osta ei raatsi, aga tegelikult saada tahaks. Mõni veidi luksuslikum käsitööküünal või korralik terav nuga või hea kašmiirkampsun või misiganes asi, mida tegelikult ka vaja oleks,” kirjutas blogija Mirjam Hunt.

Milliseid kingiideid aga pakkusid välja Kogumispäeviku grupi liikmed? Olgu öeldud, et grupi liikmete hinnangul toob kõige enam rõõmu just nimelt isetehtud kingitus. Ükskõik, mida sa ka ei kingiks, mõtle see kingitus eelnevalt põhjalikult läbi just sellest inimesest lähtudes, kellele sa kingituse teed.



Isetehtud maitseõli, hoidised ja mesi

“Eelmisel aastal tegin ise maitseõli – ostsin väiksed erilised pudelid (hind 1€), kasutasin tavalist rapsiõli ning rosmariini oksakest. Nägi väga efektne välja. Sel aastal olen otsinud erilisi asju taaskasutusest. 87-aastasele vanaemale kingin purgi mett ning karbitäie külmutatud jõhvikaid,” kirjutas üks grupi liige. Üldiselt soovitataksegi teha hoidiseid, mis on kingisaajate hulgas alati väga oodatud.