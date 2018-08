Kõigis Coopi kauplustes saab nüüd sularaha välja võtta

Kauplustekett Coop hakkas alates tänasest pakkuma kõigi oma 350 kaupluse kassadest sularaha väljamakse teenust.

Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimehe Jaanus Vihandi sõnul alustati suve alguses sularaha teenuse pakkumist 120 kaupluses ja täna liitusid Coop Sula võrgustikuga ka kõik ülejäänud 230 Coopi kauplust.

„Ühistulise organisatsioonina on meie missioon hoida elu igas Eestimaa nurgas ning sularahateenus on kindlasti üks neist teenustest, mis on väiksemate piirkondade elanike jaoks igapäevaseks asjaajamiseks hädavajalik,“ lausus Vihand.

Vastavalt ootustele on teenus kõige populaarsem väiksemates linnades ja asulates, kus sularahaautomaadid puuduvad või jäävad paljude inimeste jaoks väga kaugele. Vihandi sõnul kasutasid Eesti inimesed sularaha välja võtmise teenust juulikuu jooksul Coopi kauplustes ligikaudu 5000 korral.

„Kõige rohkem kasutati Coop Sula teenust Viljandi, Harju ja Pärnu maakondades ning eelkõige väiksemates kauplustes, näiteks Mõisaküla, Aegviidu ja Tihemetsa A ja O poodides. See näitab, et Coop Panga strateegia ühendada jaekaubandus pangandusega on aidanud meie ühistutel oma eesmärke ellu viia ja maapiirkondades elavatele inimestele uusi teenuseid pakkuda,“ lisas Vihand.