Kui suur osa pagasist lennureisidel jäädavalt kaob? Tegelikult üsna vähe

Aasta jooksul kaob maailmas lennureisidel mitukümmend ühikut pagasit, kirjutab Reisiportaal.

Lennujaamade kommunikatsiooni- ja infotehnoloogia süsteeme arendava ettevõtte SITA statistika näitas, et eelmisel aastal kadus või läks ajutiselt kaduma 21,6 miljonit kotti. Seda on vähem kui aasta varem, mil see number oli 23,3 miljonit, kirjutab Telegraph.

See tähendab, et iga 1000 lennureisija kohta kaob 5,73 kotti. Aja jooksul on asjad palju paremaks läinud, sest 2007. aastal oli see suhe palju suurem – 1000 reisija kohta kadus 18,88 kotti. Vähenemine on 70 protsenti.

Kui võtta veel arvesse lennureisijate hulga suurenemine (mullu reisiti 3,77 miljardit korda, võrreldes 2007. aastaga on see number suurenenud kolmandiku võrra), siis on jäädavalt või ajutiselt kaduma läinud pagasi hulk vähenenud aastatega oluliselt.

Euroopa lennufirmade assotsiatsiooni andmetel leiab aga 85 protsenti kadunud pagasist uuesti tee omanikuni 48 tunni jooksul. SITA statistika näitab, et see aeg on vähenenud 36 tunnini. See tähendab, et kott on olnud vahepeal “valel teel”, mitte jäädavalt kadunud.

Pagasit, mis reisija jaoks jäädavalt kaob, pole kokkuvõttes palju – 21,6 miljonist ajutiselt või jäädavalt kadunud kotist-kohvrist haihtub 7 protsenti. Seega pisut üle 20 miljoni jõuab tagasi omanikuni. Kui aga võrrelda 2014. aastaga, siis on see protsent 1,5 võrra kerkinud, mis pole jälle hea tendents.

Kui arvestada, et mullu lennati maailmas 3,77 miljardit korda, siis on jäädavalt kaduma läinud pagasi hulk suhteliselt väike.

