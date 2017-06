Kuidas grillida ja kuidas sääski tõrjuda? 6 asendamatut äppi, mis aitavad suve mõnusalt veeta

Suvi ja puhkused on täies hoos ja hoolimata sellest, kas veedate suvepäevad rannas, metsas või jahedas kontoris, on suvi üks nauditavamaid aastaaegu.

Tele2 tootedirektori Katrin Aroni sõnul on saadaval hulk nutikaid äppe, mis aitavad muretumalt puhata ja suve nautida. „Valikus on palju rakendusi, mis aitavad ennetada päiksepõletust, vedelikupuudust, peletada sääski, edukalt grillida, pakkida asju ja saada iga minuti kohta ilmaprognoosi,“ rääkis Aron, kes on välja valinud kuus parimat rakendust, mis lasevad sukelduda suvistesse seiklustesse.

Grilltime. Rakenduses on taimer ja grillimise juhendaja, mis muudab suvise grillihooaja lihtsamaks ja vähem stressitekitavaks. Grilltime võimaldab kiiresti määrata burgerite, kana, sealiha, kala, juurviljade ja palju muu küpsemise ajad. Selleks tuleb kõigepealt valida liha paksus ja määrata, milline peaks olema küpsusaste. Seejärel soovitab äpp grilli temperatuuri ja toidu valmimisaega. Grilltime annab sulle märku, millal tuleks liha ümber keereata või millal on toit täiesti valmis. Enam ei ole vaja grilli ääres närviliselt oodata! Rakendus on saadaval tasuta Androidi telefonidele, iOSi telefonidele maksab äpp 1,8 eurot.

Anti Mosquito Repellent. Tegemist on nutika sääsetõrjevahendiga, mis kaitseb sääsehammustuste ja teiste tüütute putukate eest. Rakendus levitab väga kõrge sagedusega ultraheli, mis putukatele ei meeldi. Inimesed heli ei kuule. Kuna maailmas on üle 3500 sääseliigi, siis saab äpis valida erinevaid ultrahelisagedusi, et leida see, mis toimib just teie piirkonna sääskedele. Hoidke nutitelefon rakendusega enda lähedal ja nautige õues olekut ilma hammustusteta. Rakendus on tasuta alla laetav nii Androidi kui ka iOSi telefonidele.

Waterlogged. Suvekuumuses võib piisavas koguses vee joomine muutuda elu või surma küsimuseks. Üllataval kombel aga ei joo enamik meist piisavalt vett, rääkimata siis kuuma käes olles. Siin tulebki appi Waterlogged. See on parim viis hoida silm peal oma veetarbimisel. Waterlogged laseb teha pilte oma joogianumatest, et aidata mõõta, kui palju vett joote. Lisaks saate ka veevajaduse kohta graafikuid ja meeldetuletusi. Äpp ühildub ka teiste tervise monitoorimise äppidega, nagu Fitbit. Rakendus on saadaval tasuta nii Androidi kui ka iOSi telefonidele.

UV Lens – UV Index Forecasts. Rakendus aitab hoiduda päikesepõletusest, annab märku, millal tuleks oma naha eest hoolitseda ja millal võib rahulikult päikest võtta. Äpp laseb teil välja töötada nahatüübile vastava personaalse päevitusplaani ja edastab teile UV-kiirguse kohta informatsiooni, et teaksite millistel päevadel oleks parem kodus püsida. UV Lens tuletab ka meelde, millal on õige aeg määrida päikesekreemi. Rakendus on tasuta alla laetav nii Androidi kui ka iOSi telefonidele.

AccuWeather. Suvel võib ilm muutuda minutitega. AccuWeather varustab teid järgmise tunni, päeva ja nädalate ilmaprognoosiga. Rakenduse saab ühildada ka oma kalendriga. The Minute Casti funktsioon võimaldab isegi minutipõhiseid prognoose. Äpp on hea abimees reisimisel, kuna sisaldab ilmaprognoose rohkem kui 30 miljoni asukoha kohta. Rakendus hoiatab karmide ilmastikutingimuste eest, nagu lumi, äiksetorm, tornaadod jne. Rakendus on saadaval tasuta nii Androidi kui ka iOSi telefonidele.

Pack Point. Suvel tuleb ette palju reisimist. Packpoint aitab pakkida oma asjad vastavalt reisi tegevustele. Selleks tuleb äppi sisestada oma reisi info, nagu sihtkoht, pikkus ja teekond. Seejärel loob rakendus nimekirja asjadest, mida sa ei tohiks maha unustada. Rakendus on tasuta alla laetav nii Androidi kui ka iOSi telefonidele.