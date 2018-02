Kuidas hooldada Moskvitši tihendeid? 20-aastane Targu Talita õpetab!

Ligane talv nõuab autole häid klaasipühkijaid ja täidetud klaasivedeliku paaki. Kes üritab väljavaate parandamiseks kasutada eessõitva auto rataste alt paiskuvat vett, avastab peagi, et kojameeste tööpiirkonnas on klaas matistunud. Selle vältimiseks on mõttekas hoida käeulatuses klaasipesuvedelikku ja mitte sõita raskeveokil sabas, eriti maanteel. Eessõitja rehvinaastud lennutavad asfaldi- ja liivapuru vastu järgneva auto klaasi, kus kojamehed selle laiali hõõruvad.

Sula ilmaga vahelduvad külmakraadid võivad autoomanikku hommikul üllatada jäätunud ukseluku südamikuga. Et võtit ja lukku säästa, tasuks osta pihustiga lukuõli.

Vanematel autodel, nagu Lada ja Moskvitš, soovitati varem uksetihendite kinnijäätumise vältimiseks määrida uksetihendeid pidurivedelikuga.