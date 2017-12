Kuidas muuta kangete rahvusnapsude maitse talutavaks?

Kõik sõltub maitsest, vaatenurgast ja kogemustest, aga nii mõnelegi tunduvad rahvuslikud rummi-, ürdi- või muud liköörid parajalt kehva maitsega. Kuidas olukorda päästa?

Meie ütleme Riia palsam, aga lätlased ütlevad Riia must palsam. Köhasiirupi mekiga palsami puhtalt joomine on ainult tugevatele. Oma ajaloolt on jook Vana Tallinnast mitu korda vanem ning räägitakse, et sellega ravitseti isegi Katariina Suure kõhuhäda.

Riia palsami kodustamisel tuleb lihtsaimas variandis appi kuum mustsõstramahl, mille abil saab kena jõulujoogi. Lätis on see glögi tugev konkurent, mis pidavat isegi asendama päikese puudumist. Kuuma joogi loomisel võib julgelt appi võtta ka õuna-, apelsini- ja kirsimahla. Segatakse ka sooja piimaga ning omal kohal on jäätis ning šokolaadipuru.

Seda punsliõli ei pea ainult kuumutama ning kibedust võib neutraliseerida igasugu magusa või hapukaga. Kodulehel teatatakse näiteks popist variandist segada üks osa palsamit, kaks osa kirsimahla ning kaks osa kokakoolat. Kes ise mängida ei viitsi, võib osta mõne valmistehtud koosluse, näiteks mustsõstrapalsami.

Robustne variant kodustada Vana Tallinn, on moodustada kooslusi keefiri, hapupiima või petiga. Kohv ja tee on samuti kõigile segamiseks kodunt võtta. Kes ei soovi asju keeruliseks ajada, võib lisada poole jagu kokakoolat.

Kel hing ihkab kaunist ja soovib midagi ise luua, võib jäätist ning likööri pähklite, moosi ja rosinatega kaunistada. Seejärel võib liikuda tsitrusmahlade juurde ning näiteks imiteerida mojito't, kus rumm on asendatud Vana Tallinnaga. Vana Tallinna koduleht pakub lahkelt välja veel 35 erinevat kokteilivarianti.

Soome kaks kanget - muraka Lakka ja süsimust Koskenkorva Salmiakki Foto: Ian Brown / Flickr

Soomlaste Koskenkorva Salmiakki lagritsaliköör on gurmaanidele paras väljakutse ning pole päris kindel, kas lagritsapõlgajad peaksidki sellega eksperimenteerima hakkama. Tugevast lagritsamaitsest on väga keeruline lahti saada. Üks võimalus on jook lihtsalt võimalikult külmana alla kulistada või loota piima neutraliseerivale toimele.

Näiteks: 1 osa lagritsalikööri, 2 osa kakaolikööri ja maitse järgi piima. Joogi nimega “Punane kala” saab siis, kui segad lagritsaviina energiajoogi ja murakalikööri Lakkaga. Samuti poolitatakse öökarva jooki Bailey'siga.

Leedukate 27 lehest, õiest, juurest ja puukoortest kokku pandud liköör Devynerios või lihtsalt 999 sobib kenasti Riia palsami ja Vana Tallinna kõrval Balti keti osaks. Kõige populaarsem variant kolmest värvitoonist on roheline ehk Zalios Devynerios.

Sellegi joogi maitse midagi helget pole ja talvise joogi valmistamisel võetakse appi eelkõige kuum jõhvikamahl. Rohelise tee või jääteega klapitamine on samuti populaarne. Ega midagi erilist tehtagi - taltsutamisel aitavad toonikud, mahlad ja kokad. Keefiri, hapupiima ja peti jätavad leedukad üldiselt mängust välja.