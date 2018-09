Kuidas teha vahet Peipsi ja Poola sibulal?

Seetõttu oli sealne sibulasaak tänavu mullusest tunduvalt väiksem ja lõviosa sellest on praeguseks ka juba maha müüdud. Kui Peipsi sibul maksab Poola sibulast neli-viis korda rohkem, ahvatleb see mõningaid kiire rikastumise ihalejaid välismaist kraami kallima kodumaise pähe müüma. Kuidas olla kindel, et ostu puhul on tegu ikka Peipsi sibulaga?

Kibeainete alusel jaotatakse sibulasordid kolme rühma ja Peipsi sibul kuulub kõige kibedamate sekka. Samas aitavad kibeained sibulatel säilida ja annavad vürtsikat maitset, kuumutamisel muutuvad aga magusaks. Nii et maitse järgi on võimalik kohalikul ja importsibulal vahet teha.

Kuidas aga kauba ehtsus kindlaks teha siis, kui pole võimalust seda maitsta?

Õiget Peipsi sibulat saab kindlasti Peipsi äärest kohalikelt kasvatajatelt. Aastal 2013 kinnitati Peipsi sibula toidukvaliteedikava, nii et kui viljad kannavad märget "Peipsi sibul" ja „kasvatatud kvaliteedikava järgides”, on tegu käsitsi kaevatud kõrgetel peenardel kasvatatud originaaliga.

Viimane võimalus on sibula ehtsus kindlaks teha visuaalse vaatluse ja võrdlusega. Silma järgi saab meie menukaid sibulaid teistest eristada selle alusel, et rahva seas arenenud sordi viljad on kirjud ehk osa on kollasemad ja teised punasemad. Peipsi sibulad kasvavad kahe-kolme kaupa pesades, paisudes külg-külje kõrval, mille tulemusel on mugulad alt natuke kandilised. Seevastu Poola sibulad kasvavad ükshaaval ja seetõttu on alt ümarad.