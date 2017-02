On ilmselge, et nutitelefoni ei ole mõistlik kasutada jäähoki litri või lumekaabitsana, kuigi seda ikkagi tehakse. Milliseid nõuandeid peaks silmas pidama, et ka miinuskraadide juures telefoni heaperemehelikult kasutada? Elisa tootejuht Imre Nõmmik annab ülevaate, kuidas oma nutiseadmega külma ilmaga käituma peaks.

1. Kasuta nutitelefoni külma temperatuuri käes võimalikult vähe

„Esimene ja kõige elementaarsem nõuanne on hoida telefoni pakaseliste ilmastikuolude ehk külma käes võimalikult vähe,“ annab Imre Nõmmik esimese soovituse. „Paljud telefonitootjad ei soovita seadmeid miinuskraadide juures kasutada just seetõttu, et aku võib hüppeliselt kiiresti tühjeneda.“

Nõmmiku sõnul tasub nutitelefoni hoida keha lähedal taskus soojas ning pikkade telefonikõnede tegemiseks on kõige mõistlikum kasutada sisse ehitatud mikrofoniga kõrvaklappe või Bluetooth peakomplekti. „Kui külma ilmaga hoida telefoni riiete välistaskus, on põhiliseks probleemiks see, et aku saab tühjaks ning telefon lülitab ennast ise omavoliliselt välja. Seda põhjustab elektronide liikumise aeglustumine ja aku mahtuvuse langemine, mistõttu tasubki telefoni hoida riiete sisetaskus.“

Sama märkis Nõmmik, et seda nõuannet ei saa järgida aktiivsete tegevuste puhul, sest näiteks lund rookides võib kehast eralduv niiskus telefoni hoopis kahjustada. Neile, kes soovivad oma telefoni kaasas kanda ka ekstreemsemates oludes, soovitab Nõmmik niiskus- ja tolmukindlaid telefone.

2. Kui telefon lülitab ennast külmaga välja, peab sellele andma aega uuesti soojenemiseks

Külma käes välja lülitunud telefonile peaks andma enne uuesti sisse lülitamist aega soojeneda. „Kindlasti ei tohi telefoni radiaatorile asetada, vaid tuleb sel lasta rahulikult toatemperatuuril jõuda tagasi tavapärase temperatuurini,“ selgitab Nõmmik. Külmaga välja lülitumine pole tootejuhi sõnul telefoni jaoks kriitiline olukord. „Kui telefon jääb ööseks autosse ja on ennast välja lülitanud, siis ei tohiks seda paanikahoos soojapuhuri ette soojenema viia. Järsk temperatuurivahetus võib tingida selle, et ekraan mõraneb või telefoni sisse tekib kondensatsioon. Telefoni uuesti sisse lülitades peab arvestama sellega, et võib kuluda lisaaega enne kui telefon suudab uuesti laadima hakata,“ lisab Nõmmik.

Imre sõnul on levinud viga ka see, et kui telefon juhtub kukkuma lume sisse, siis üritatakse lund telefoni pealt ära puhuda. „Tänu sellele läheb lumi just sügavamale telefoni sisse, kus see sulab ja võib teha tagasipöördumatut kahju. Telefon tuleks lumest puhtaks pühkida ning eemaldada kaitsekorpused ja kaaned, et vesi ei jääks nende vahele. Ka siinpuhul ei tohiks mingil juhul panna telefoni kuivama radiaatori peale või üritada seda fööniga kuivatada,“ toonitas Nõmmik.

3. Enne külma kätte minemist lae aku täis

Telefoni aku hakkab külma temperatuuriga tühjenema kiiremini kui tavaliselt. Üks parimaid ja mitte kõige üllatavamaid mooduseid, kuidas ennetada aku omavolilist tühjenemist, on see enne külma kätte astumist täielikult täis laadida.

Lisaks soovitab Imre Nõmmik neile, kellel on aku tühjenemisega probleeme, endale akupank muretseda. „Akupank on hea abiline neile, kes soovivad alati kindlad olla, et telefoni aku neid alt ei veaks. Kui peaks juhtuma, et külm aku mahutavusest suure ampsu võtab, saab tänu akupangale telefoni olenemata asukohast kiiresti täis laadida.“ Samuti aitavad telefoni ilmastikuolude eest kaitsta spetsiaalsed kaitsekaaned, kuid Nõmmiku sõnul annavad need ka vastupidise efekti, hoides telefonist sooja eemale. Seega kui telefon on tänu külmale välja lülitunud, tuleks kiiremaks tavatemperatuuri saavutamiseks kaitseümbris eemaldada.