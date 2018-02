Kumba eelistada – lumelabidat või -puhurit?

Kui aialapp on väike ja vaba aega küllaga, piisab lumelükkamiseks korralikust labidast ja lumesahast. Õigete töövõtete juures on nende eluiga pikk. Pidage meeles, et lumelabidaga ei tohi purustada jääd ja lumesahaga lükata näiteks killustikku.

Kiire elutempoga ning mugavust hindava inimese abimees on üha sagedamini lumepuhur. Nende valik on viimaste aastate jooksul üha laienenud ehk piltlikult öeldes võib soetada nii puhurite Sapaka kui ka Ferrari, mille hinnad ja funktsioonid erinevad üksteisest kümneid kordi.

Lumepuhurid saab jagada elektrilisteks, akul ja bensiinimootoril töötavateks.