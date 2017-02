Hiljutine küsitlus näitab, et 28% Eestimaa elanikest sooritab plaanimata oste vähemalt kord kuus, aga mitmed neist isegi mitu korda nädalas.

Vaid 1,1% arvab, et nad on ostlemisest sõltuvad. Samas on 9,2% selle väitega pigem nõus kui täiesti nõus.

„Küsitluse tulemuste analüüsi käigus imestasime selle üle, et vaid võrdlemisi väike arv eestimaalasi, täpsemalt – 10%, peab end ostlemissõltlasteks või vähemalt tunnistab, et kaldub sellele. Samal ajal 28% vastajatest tunnistab, et sooritab plaanimata oste vähemalt kord kuus: 10% – kord kuus, 13,2% – mitu korda kuus, 5% – igal nädalal või sagedamini,“ kommenteerib Svetlana Elson, Consortio Fashion Group Baltic’u tegevjuht.

Elsoni arvates on märkimisväärne ka see, et me ei ole valmis endale tunnistama kalduvust ostlemisele, samas kui tuastame selle "patu" kindlalt sõpradel, tuttavatel ja kolleegidel.

Üle poole (52,5%) vastajatest väitis, et nende tuttavad teevad plaanimata kulutusi igal kuul või sagedamini. See näitaja on peaaegu kaks korda suurem, võrreldes näitajaga, millega vastajad enda käitumist iseloomustasid.

„Küsitlus näitas, et Eesti elanikud soetavad riideid ja „maitsvaid asju“ hea meelega, mõtlemata sellele, kui vajalik see neile on. 32% vastajatest märkis, et ilusad riided võivad osutuda plaanimata ostu põhjuseks, 19,4% kaldub ehete ja jalanõude ilmpulsssoetamisele, 16% vastajatest meeldib hellitada end maitsvate toiduainetega,“ rääkis Elson.

Küsitluse viis läbi agentuur A. W. Olsen&Partners Rootsi brändi Halens tellimusel novembris 2016. Küsitlusest võtsid osa 273 vastajat.