Kuressaare turuhoones üle 20 aasta tegutsenud lihapood kogub klientide allkirju, et näidata linnale, kui oluline on ostjate jaoks poe säilimine praeguses asukohas.

Lihapoes käib elu nagu senini, ainuke vahe varasemaga on, et müüja ulatab klientidele aeg-ajalt lisaks kaubale ka paberilehe, kuhu saab panna oma allkirja. Seda selleks, et tõendada linnavolikogule lihapoe tähtsust inimeste jaoks.

Allkirjadest häälekamalt kõnelevad poodi värske liha järele tulnud kliendid, kes sulgemisnõu lolluseks tembeldavad, kirjutab Saarte Hääl.

“See on ainus koht linnas, kust ma alati värsket liha saan,” kõlab ühe püsikunde avaldus. “Mis on turg ilma lihapoeta? See mõte inimestele südamelähedase koha sulgemisest on ikka jabur,” lisab teine.

Poes 22 aastat müüja olnud Siima Raasuke kuulab kliendi soovi ära ja ulatab talle kenasti pakitud lihatüki. “Äkki soovite ka panna allkirja poe sulgemise vastu?” küsib ta seejärel ja lisab, et poe säilimise nimel üritatakse koguda võimalikult palju allkirju. “Üritame kokku saada nii palju, kui vähegi annab. Aega on 1. aprillini, siis peaksime ruumid vabastama,” selgitab ta.

Abilinnapea Mart Mäeker selgitas, et seoses turu tulevikuplaanidega – turuhoonest saab loomemaja – ei ole seal lihapoele edaspidi lihtsalt ruumi. “Rentnikest rääkides on selge, et lihapood loomemaja kui maja tervikliku kasutamise kontseptsiooniga kokku ei sobi,” kinnitas Mäeker.