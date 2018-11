Küttepuidu hinnaralli ei pruugi nii pea veel lõppeda

Kui mullu oktoobris maksis tihumeeter küttepuitu statistika kohaselt 24,32 eurot, siis möödunud aasta lõpuks kasvas see 25,33 euroni tihumeetrilt. Sel aastal on puiduturul küttepuude hind kasvanud kuust kuusse, ületades veebruaris esmakordselt 30 euro piiri ja mais 31 euro piiri tihumeetri kohta. Oktoobri hinnataseme puhul on aga taas kord tegu uue hinnarekordiga.

Sikassaare Halupuu tegevjuht Tauno Ligi tõdes Saarte Häälele, et hinnatõusu põhjuseks oli hakkpuidu hinnatõus. Enamik kolmemeetrist küttepuitu osteti kokku hakkpuiduks ja see eksporditi tema sõnutsi Eestist välja.

“Hinnalangust või -tõusu ette näha on väga raske, aga kui vaadata, mis teeb üldine puidu hind, siis on arvata, et mingi aja pärast hind siiski tõuseb,” pakkus Ligi.