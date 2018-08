Kuumad ilmad tõstavad maapoodide jäätisemüüki üle 50 protsendi

Võrreldes eelmise aastaga on Lihula tarbijate ühistu (LTÜ) poodides jäätist müüdud 45–55 protsenti rohkem. Uus laar jäätist tuuakse poodidesse kaks korda nädalas ja LTÜ kaubandusjuhi Margit Sibula sõnul on väiksemad poed kasutusele võtnud lisakülmiku, et vajalik kogus ära mahuks.

Samas tõdes Sibul, et tootjad ei jõua kõike enam toota ja laovarud on otsa saamas. Tema sõnul on praegu jääkriis – poodides veel midagi on, ent juurde tellida ei saa.

Kolme kuuga 54 400 jäätist

Hiiumaa tarbijate ühistu (HTÜ) poodides on viimasel kolmel kuul müüdud üle 25 tonni jäätist ehk 5,5 tonni rohkem kui mullu samal ajal. Kõige suurema müügiga paistab silma Käina Konsum, kus kolme kuuga on müüdud üle 54 500 jäätise. Seda on ligi 11 500 jäätist rohkem kui mullu samal perioodil.

Hiiumaa kauplustesse jõuab jäätis kord nädalas ja HTÜ juhataja Kaja Antonsi sõnul on letid enne järgmise koorma saabumist üsna hõredad. Ta lisas, et saabuvad kogused poodidesse hästi ära ei mahu, ent nad on tagavarade hoidmiseks kasutusele võtnud lisajäätisekirste.

Külmikud triiki täis

Saaremaal Sõrve poolsaarel Laadla poodi pidav Jone Koppel rääkis, et tema kaupluseski on see suvi nõudlus jäätise järele olnud tunduvalt suurem kui tavaliselt. Laadla poodi jõuab uus jäätiselaar kord nädalas ja seejärel on kaks külmikut triiki täis.

“Muidu võtsin tunduvalt vähem jäätist,” rääkis Koppel. “Mis ta siin ikka seisab? Aga see aasta peab tellima.”

Koppeli sõnul tõstab suurenenud jäätisemüük ka käivet. Ta lisas, et ka üldiselt on tänavu suvel olnud käive suurem kui tavaliselt.

Erakordselt soe ja päikesepaisteline suvi on Antonsi sõnul toonud kõikides HTÜ kauplustes nii päeva, nädala kui kuu müügirekordid.

“Võidumehed on loomulikult Hiiumaal kogu teendindussfäär,” lisas ta. “See on turism, mis meile koore kohvi peale paneb.”

Suvel käive kuni 70 protsenti suurem

Sibul rääkis, et LTÜ poodide käive tänavu suvel suurem pole olnud. Samas tõi ta välja, et suviti tõuseb poodide käive 30–40 protsenti. Väga suur erinevus suve- ja talveperioodi käibes on tema sõnul Virtsu Konsumis, kus suviti tõuseb käive 60–70 protsenti.