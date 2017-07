KUUS SOOVITUST | Mida teha, et äike sind ja su vara ei kahjustaks

Külmavõitu suve tõttu on sellel suvel äike tekitanud võrreldes möödunud aastatega vähem kahju inimeste varale. Sellel aastal on If Kindlustuses registreeritud 62 äiksest põhjustatud varakahju, mida on võrreldes eelmise aastaga pea kolm korda vähem.

Väiksemale kahjude hulgale vaatamata küündib suurim äikese tekitatud kahju 3300 euroni, kui juuli alguses Tallinnas aset leidnud äikesetorm lõi majapidamises rivist välja kaks televiisorit, digiboksi ja ruuteri. Keskmine äikese tekitatud kahju on sellel aastal Ifis olnud 849 eurot.

If Kindlustuse kahjukäsitluse osakonna juht Taavi Kiibus tuletab meelde, et kodune elektroonika on kindlustusega kaitstud üksnes siis, kui kodukindlustuse juurde on sõlmitud ka koduse vara kindlustus. Kahjude vältimiseks soovitab ta elektroonikaseadmed enne äikest vooluvõrgust lahti ühendada. Samamoodi tuleks tema sõnul talitada ka pikemalt kodust eemal viibides. Kiibuse sõnul piisab teinekord ühest korralikust äikesetormist ja kindlustuse telefoniliin on punane, sest inimesed ei teadvusta, kui haavatav on äikese ajal kodutehnika.

Pikne pole aga ohuks üksnes kodusele elektroonikale. „Möödunud aastal sai piksest alguse kuus tulekahju ning on esinenud ka juhtumeid, kus pikselöögi tulemusena on maja täiesti hävinud. Samuti on ette tulnud olukordi, kus pikse¬löök tabab maja kõrval olevat puud ja lööklaine tagajärjel tulevad maja seinast välja plaadid või kahjustub näiteks betoonist sissesõidutee,“ rääkis Kiibus.

Soovitused Ära lae äikese ajal mobiiltelefoni, sülearvuti või muude seadmete akusid.

Pikse lähenedes või kodust lahkudes ühenda lahti elektriseadmed ja teised kaablid: telefoni-, võrgu- ja muud sidekaablid.

Ära tee ahju ega pliidi alla tuld, sest suits juhib hästi elektrit.

Korista hoov lahtistest esemetest ning sulge aknad, sest äikese ajal võib tuul olla tugev.

Autot juhtides sõida ettevaatlikult, kuna sähvatus võib pimestada.

Ära varju puude alla, vaid otsi lagedam ning nõgusam koht. Eriti tuleb vältida lehtpuid, kuna neid tabab välk kõige sagedamini.