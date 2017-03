Kvaliteedimärgi pälvinud linaõli paneb koduloomadel karva läikima

Mooste vallas asuv Linaagro OÜ pälvis Põlvamaa rohelisema märgi koduloomadele mõeldud linaõlile, mis on valmistatud kohalikest linaseemnetest.

"Sobib alates koerast-kassist kuni hobuseni välja,“ selgitas Kalju Paalman Linaagrost. „Mustlased pärandasid teadmise, et linaseemnekeedus paneb hobusel karva läikima. Linaõli on hobustele eriti vajalik siis, kui on raske treeningperiood või võistlused.“ Linaõli võib anda ka lammastele, kodulindudele, koertele ja kassidele.

See õli sisaldab asendamatuid mono- ja polüküllastunud rasvhappeid, mis on samas kergesti seeditavad nii noor- kui täiskasvanud loomadele. Õli soodustab karvavahetust ja parandab väljanägemist, annab energiat ja vitaalsust ning soodustab seedimist.

Otseseid loomkatseid pole õli mõju tuvastamiseks tehtud. Küll aga on seda saanud Paalmani enda koer. „Oma koer küll limpsib seda ja ta karval pole viga,“ tunnistas peremees.

Linaagro toodab ka linaseemnetest jahu ja inimestele mõeldud õli. Paalmani sõnul on loomadele mõeldud õli inimeste omaga üpris sarnane ja mingeid lisaaineid pole sinna pandud. Liitrine pudelitäis linaõli maksab Linaagrost tellidest 4.80 eurot. Mujale pole see veel müügile jõudnud.