Läänemere kala söömine on uutest soovitustest hoolimata ohutu

Dioksiinid on mürgised ühendid, mis püsivad keskkonnas pikka aega muutumatul kujul ning ladestuvad elusorganismide rasvkoes, mullas, veekogudes ja toidus. Eestlaste jaoks on ühed põhilised dioksiiniallikad Läänemere rasvased kalad, näiteks räimed.

"Väga oluline on siin ju ka silmas pidada seda, et soovitus muudeti ümber, Läänemere kalades ei ole avastatud mingisuguseid muudatusi, Läänemere kalade ja mere seisund on viimase 50 aastaga tegelikult pidevalt paranenud, dioksiine on meie kalades pidevalt natuke vähem," rääkis Tartu Ülikooli kalanduse vanemteadur ja Eesti Mereinstituudi direktor Markus Vetemaa ERR raadiouudistele.