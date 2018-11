Läti antibiootikumivaba broiler tahab Eestis kanda kinnitada

Antibiootikumide kasutamine on ettevõttes viie aastaga kümme korda vähenenud. Vaid 4% kanu on ravitud antibiootikumidega ja see liha müüakse mitte Kekava brändi alt, vaid kui tavaline kanaliha. Kekava on Baltikumis esimene ja seni ainus tootja, kellel on lubatud võtta kasutusse märk „Antibiootikumideta kasvatatud kana“.

„Sellega lisame tarbija jaoks meie toodete väärtust, meie liha on tavapärasest kõrgema kvaliteediga,” selgitas Saulius Petkevičius. „Kui mahekanaliha on tavalisest kolm korda kallim, siis meie liha ei ole nii palju kallim, vaid jääb tavaliste brändidega samasse hinnaklassi.”

Samas ei oska tarbijad antibiootikumivaba liha hinnata. Näiteks Faktum-Ariko poolt tänavu aprillis tehtud uuringust selgus, et 48% eestlastest polnud AMR-ist midagi kuulnud. Loomade heaolu pidas liha ostmisel oluliseks vaid 5% vastanutest.

Kekavas kasvab korraga üle miljoni broileri. Foto: Heli Raamets

Sageli on broilerikilo odavam, kui kohvikus tops kohvi. „Me tahame, et meie tarbijad saaksid parimat kvaliteeti ja seetõttu peame neid harima ses osas, mis on hea kvaliteet,” ütles Petkevičius lisades, et madalama haridustasemega inimene vaatab hinda ja talle on väga raske selgeks teha, miks AMR on probleem. Näiteks kui Lidli poekett tuli Leetu, siis seal müüdi terveid kanu odavamalt, kui sisse osteti, kuna soodsa kanaga meelitati inimesi poodi.

Kekava tooted on praegu Eestis müügil Maxima poodides. Teised poeketid pole neid sortimenti võtnud, kuna eelistatakse pigem kohalikku kaupa. Kekavas töötab 300 inimest ja kasvab korraga üle miljoni broileri, aastane toodang on 32 000 tonni ja käive 70 mln eurot. Linnulihast valmistatakse 240 erinevat toodet. 40% toodangust eksporditakse.