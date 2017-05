Laupäeval peetakse Tartu kesklinnas kevadlaata

Laupäeval tuleb Tartu kesklinnas traditsiooniline kevadlaat, mida korraldatakse juba 17. korda. Raekoja platsil ja Küüni tänaval on väljas ligi 400 kauplejat.

Laadal kaubeldakse eestimaise toidu- ja talukaubaga, rikkalikult pakutakse käsitööd - kudumeid, puidust esemeid, punutisi, disainitooteid, mahekosmeetikat, ehteid, kaltsunukke, keraamikat jm.

Laadale on registreerunud rohkelt istikute, seemnete, sibulate ja muu kevadise aiakraami müüjaid. Suures valikus on müügil sinki, suitsuliha ja -kala, väiketootjate juustusid, kevadist köögivilja, värsket hapukurki ja mett. Maiasmokkadele on saadaval laadamaiustused ning käsitööjäätis.

Raekoja platsile püstitatud laval kestab kuni kella neljani kultuuriprogramm, kus esinevad Ariadne, Lõõtsavägilased, Error ja Shate tantsukooli õpilased ning tantsustuudiote Ciara ja Carol noored tantsijad.