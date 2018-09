Laupäeval toimub Olustveres 14. hoidistemess ning Maalehe hoidistekonkurss

Samaaegselt toimub Olustveres ka rahvusvaheline koolinoorte künnivõistlus ning ulatuslik põllumajandustehnika esitlus. Üritus toimub Eesti toidu kuu raames.

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli juhi Arnold Pastaku sõnul on suur rõõm näha noorte kasvavat huvi hoidistamiskultuuri ja Eesti tooraine vastu.

"Hoidistamine on populaarsust kogumas ka noorte hulgas, mille heaks tõestuseks on erinevate kutsekoolide noorte osalemine meie üritusel. On hea meel näha, et juba 14 aastat tulevad inimesed Olustverre, et nautida kvaliteetset Eesti toitu ning toovad seejuures endaga kaasa lisaks traditsioonilistele retseptidele ka uued ja loomingulised kompositsioonid, " lisas Pastak.

Maaeluministeeriumi asekantsler Toomas Kevvai lisas, et hea toidu valmistamise kunst on muutunud järjest hinnatumaks.

"Eesti toit algab kodust ja isetehtud hoidised on olnud ajalooline osa meie rahvusköögist. Rõõm on näha, et ka noorte hulgas on huvi selle kunsti vastu järjest kasvamas. See, et Olustveres toimuvad koos nii noorte rahvusvaheline künnivõistlus kui ka hoidistemess, on kena sümbol kogu toidutootmisahela elujõulisusest, " ütles Kevvai.

Lõbus kurgipurk 2012. aasta messilt. Foto: Sven Arbet

Messi algusest peale on info jagamine ja hoidiste kokkukutsumine käinud ka läbi Eesti Külaliikumise Kodukant võrgustiku.

"Tihti on nii, et kui inimene tuleb esimest korda vaatama, siis järgmisel aastal on ta juba oma hoidistega platsis. Igal perenaisel on ju hoidiseid, mis saanud kodustelt kiidusõnu - hoidistemessil saab oma tegemisi laiemale ringile näidata," rääkis Kodukant Tartumaa juhatuse liige Külli Pann.