Lihatoodete uue tähistusega tahetakse sigade elu paremaks muuta

Taanis soovitakse tarbijate lihaeelistusi niiviisi suunama hakata, et nad valiksid hinna asemel selliselt märgistatud toote, mis kinnitab, et sead on kasvatatud heades tingimustes.

Uut märgistust, mis teavitab tarbijaid sigade elutingimustest enne, kui neist karbonaad ja peekon tehti, esitleb keskkonna- ja toiduministeerium esmaspäeval, 3. aprilil.

Lihatöötlejaid koondav organisatsioon Landbrug og Fødevarer toetab ministeeriumi initsiatiivi igati ning loodab, et tarbijad kiidavad oma valikutega neid farmereid, kes on sigade heaolusse panustanud.

"Soovime, et tarbijad nõuaksid liha, mis on kasvatatud kõrgeid loomade heaolu standardeid järgides. Ja me tõesti tahame sellist liha poelettidel ka pakkuda," selgitas organisatsiooni administratiivjuht

Karen Hækkerup TV2-le. Ühtlasi avaldas ta lootust, et eraldi märgistuse turuletoomine aitab tarbijatel valikuid teha ning farmereid, kes loomade heaolust hoolivad, tunnustada.

Uus märgistus on kolmetäriline ning toodetele märgitavate tärnide arv sõltub sellest, kui palju loomade kasvatamisel nende heaolusse on panustatud. Arvesse on võetud näiteks tapamajjja transportimise aega ning sedagi, kas sigadel on elu ajal sabad eemaldatud või alles jäetud.

Kolmetärnilihaks saanud sigadel peab olema olnud võimalus veeta teatud minimaalne aeg oma elust väljas ning magada õlgedel.

Taanis on loomade heaolu standardid küll kõrged, kuid asjaosaliste sõnul tahetakse tingimusi veelgi paremaks muuta. "Hästi koheldud loomade liha maitseb paremini ning nad ka haigestuvad väiksema tõenäosusega," sõnas Hækkerup.

Tarbijauuringust on teada, et viiest taanlasest neli on valmis selle eest, et loomadel paremad elutingimused oleks, endale toitu ostes rahakotist rohkem raha välja käima.

"Farmeritel pole mõtet loomade heaolusse panustada, kui tarbijad eelistavad osta odavamaid tooteid," võttis Karen Hækkerup teema kokku.

Allikas: The Local