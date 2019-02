Lihaveisekasvatajate Selts andis välja esimesed kvaliteedimärgid

„Eesti Lihaveis“ on usaldusel põhinev farmi kvaliteedimärk. Märgise taotlemisega kinnitab lihaveisekasvataja, et kasutab oma karja kasvatamisel parimaid praktikaid, täidab loomade heaolu ning keskkonnanõudeid ning karjas peetakse jõudluskontrolli. Märk „Eesti Lihaveis“ tähendab, et tegemist on hea tava järgi kasvatatud loomade ja nendest saadud toodanguga.

„Kõik Eestis sündinud ja kasvanud lihaveised on Eesti lihaveised. Kuid just nimetatud kvaliteedimärgiga farmid on tänu kindlatele kvaliteedinõuetele selgemini eristatavad nii teistele loomakasvatajatele, tarbijatele kui kõikidele lihasektoriga kokku puutuvatele inimestele. Märgi saanud farm võtab sellega endale ka vastutuse korrektse ning efektiivse loomakasvataja- ja eeskujuna nii kogu ülejäänud sektori, kui ka noorte ja alustavate ettevõtjate ees. Nendes farmides kasvatatakse häid loomi ja toodetakse head, eestimaist, lihaveiseliha,“ ütles Eesti Lihaveiskasvatajate Seltsi esimees Jane Mättik.

Märk koosneb majamärgist, mis käib hoonele ja lisaks sertifikaadist. Sertifikaat annab õiguse kasutada eesti lihaveise märki viie aasta jooksul kõikidel oma toodetel ja kõikidel üritustel, mis on seotud lihaveisekasvatusega. Kui lihaveisekasvatja müüb oma loomade liha või sellest valmistatud vorsti, siis on õigus kasutada seda märki oma toodangul. Märki saab taotleda jooksvalt, selleks on seltsil välja töötatud taotlemisvorm.