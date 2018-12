LIHTNE NIPP, mis aitab koeral saluudi ajal rahulikuks jääda

Maaleht RUS

Foto: Kuvatõmmis videost

Kõik koeraomanikud teavad, et mida lähemale uusaastaöö jõuab, seda närvilisemaks nende lemmikud muutuvad. Kui asi on nii hull, et isegi rahustavatest tablettidest abi pole, võiks proovida koera ärevust leevendada survesidemega.