Lihtne viis kilekotitarbimise vähendamiseks - erinevad viljad ühte kotti

Tõepoolest, näiliselt elementaarne lähenemine – tõsta sidrunid, õunad, mandariinid ükshaaval kaalule ja seejärel samasse kotti – aitab kokku hoida suures koguses ühekordselt kasutatavaid kilekotte.

Tõsi – kõige mõistlikum oleks kaasa võtta juba kodust korduvkasutatav võrkkott – aga kilekotitarbimist on võimalik vähendada ka ilma mingisuguse lisakulu või ettevalmistuseta.

See on ju lihtne: paned toote kaalule, võtad kleepsu, paned kleepsu kotile, kuid kotti ei sulge; lähed võtad uue toote, kaalud, kleeps kotile ja taas uue toote – seni kuni nad kotti mahuvad (ettepanek oleks toidupoodides erineva suurusega kotid kasutusele võtta) või kuni ostunimekiri otsa lõpeb.

Kuna minu kodupoeks on Coop, siis esimesena uurisingi neilt, kuidas sellisesse käitumisse suhtutakse (sisuliselt tagantjärele toodete kaalusid ju kontrollida ei saa).

Coopi klienditoelt sain teguviisi kohta ka tagasisidet: “Selline toimimine on võimalik tavakassas ja puldiga iseteeninduskassas, aga ei ole võimalik tavalises iseteeninduskassas, kuna seal on vajalik asetada toode peale skänneerimist kaalule. Seal ei saa mitut koodi enne sisse skänneerida ja seejärel panna mitu toodet korraga kaalule.”

Prisma poekett minu küsimusele, et kas selline ühte kotti kaalumine on lubatud, ei vastanud.

Siin on lahendus. Ja lahendus, mis tegelikult on olnud juba mõnda aega ka kasutusel, tõsi teises letis – nimelt kuuma toidu letis. Teavad ju kõik kontoriinimesed, kes lõunasööki selvehallist ostavad, kuidas kartul ja lihatükk samasse karpi kaalutakse. On vaja vaid väikest mõtteviisi muutust, et sama käitumise muutuks iseenesestmõistetavaks ka puuviljaletis.

…ja tõesti, sooviks siis ka suuremaid kilekotte sinna leti kõrvale, sest paljud meist ei osta paprikaid ja apelsine kahekaupa.