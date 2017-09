Lugeja küsib: kas töötaja võib keelduda tööst, mis seab ohtu tema tervise?

Lugeja küsib: Olen ehitusettevõtja. Töötajate kukkumisohu vältimiseks olen nad varustanud turvarakmete ja kinnistussüsteemidega ning korraldanud nende kasutamiseks väljaõppe.

Töötajad aga keelduvad viie meetri kõrgusel asuva seina viimistlemisest meetrilaiuselt vahelaelt ning nõuavad kukkumisohu vältimiseks kaitsepiirete paigaldamist. Kas töötajatel on õigus seda teha ning mida peaksin tööandjana olukorra lahendamiseks ette võtma?

Vastab Indrek Avi, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant: Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt on töötajal õigus keelduda tööst või peatada töö, mille täitmine seab ohtu tema või teiste isikute tervise. Seadus sätestab ka töötaja õiguse nõuda tööandjalt töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vastavaid töötingimusi ning ühis- ja isikukaitsevahendeid.

Töötajad on veendunud ja Teie tööandjana mõistate, et meetrilaiusel vahelael töötamisel on kukkumisoht. Kuigi olete andnud töötajatele kinnitussüsteemidega turvarakmed ehk isikukaitsevahendid, tunnevad töötajad end ebaturvaliselt ja leiavad, et töö ohustab oluliselt nende tervist. Nii on neil õigus tööst keelduda või see ajutiselt peatada. Tegite väga õigesti, et andsite oma töötajatele isikukaitsevahendid, ent paraku näeme sageli, et neid ei kiputa kasutama. Turvarakmetele ja kinnitussüsteemidele seetõttu lootma jääda ei saa. Õigusakt näebki ette täiendavad ohutusmeetmed. Ennetuspõhimõtte kohaselt tuleb eelistada ühiskaitsemeetmeid ja -vahendeid isikukaitsevahendite kasutamisele.

Kui töötamise või liikumise ajal on kukkumisoht, peab suurema kui kahemeetrise kukkumiskõrguse puhul rakendama ohutusabinõusid nagu kaitsepiirded, ohutusvõrgud jt analoogsed kaitsevahendid. Kui töö laadi tõttu on nende kasutamine võimatu, tuleb ohutuse tagamiseks anda töötajale ohutusvöö või –rakmed, kinnitada need ohutustrosside või -köitega või kasutada teisi julgestusmeetodeid.

Ehitustehniliselt on vahelae väliskülgedele võimalik paigaldada kaitsepiirdeid - selles on veendunud ka Teie töötajad. Seetõttu tuleb eelistada kaitsepiirdeid, mille kasutamisel saab töötada ohutult ning ennetada tööõnnetust.