Lugeja uurib: kas poes müüdavad rohelised õunad on ikka õiged 'Liivi kuldrenetid'?

"Esimene sats, mis Aardla Selverisse tuli, oli täiesti roheline. Nüüd on sinna hulka ilmunud teisi õunu, mis on nagu heledamad ja punase põsega, ent kuju on ikka teine, piklik. Kahtlus tekkis seetõttu, et olen aedniku tütar ning minu onugi oli elupõline aednik. Mul on ka koduaias kuldrenette ning nende aeg on läbi saamas.

Ma ei soovi ausale tootjale liiga teha, ent soovin siiski teada, miks on kuldrenett just selline?" kõlas tarbija mure.

Tõime samast kauplusest mõned lahtiselt müüdavad õunad ning saatsime need Polli aiandusuuringute keskuse teadur Kristine Volensile, kes koos kolleegidega puuviljad üle vaatas.

"Need on täitsa õiged kuldrenetid. Mis võib olla harjumatu on see, et nad on vahest natuke halvasti värvunud. Kui mõni on natuke piklikum, siis sedagi võib sordi puhul esineda.

Roheline värvus võib tulla sellest, et õun on kas natuke liiga vara ära korjatud või sellest, et ta on võras seespool kasvanud. Selle aasta eripärana valmisidki õunad puu otsas ebaühtlaselt, nii et mõni on jäänud natuke tooremaks," selgitab Volens.

"Sellel, mida hammustasin ei ole midagi viga. Pisut toorem maitse võib olla sellest, et õunad pole nii hästi värvunud," ütleb Volens.

Õige 'Liivi kuldreneti' tundsid teadurid ära selle järgi, et varreõõnsuse koht on pisut "korgistunud" ning ka õuna teine ots on pisut säbruline.

Kadastiku Õunaaed OÜ tegevjuht Anneli Varjun kinnitab, et õunad on pärit Saaremaalt nende aiast. Tänavu olnud õunasaak hea, ent miks jäid kuldrenetid rohekaks, ei oska ta täpselt arvata, kuna iga aasta on erinev.

Ta ütleb, et kui koduaias oleks saanud õuna pikemalt puu otsas hoida, et sel oleks aega rohkem värvi koguda, siis suurema viljakasvatuse puhul tuleb teha valikuid, kuidas aega ja töötajaid kasutada.

Kahtlust äratanud 'Liivi kuldreneti' sordist õunad, 2,49€/kg. Foto: Anni Õnneleid