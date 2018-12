Maalehe aastaraamat hakkab kauplustest otsa saama

„Maalehe aastaraamat 2019” on osutunud hitiks ja paljudes kauplustes on müügil veel viimased eksemplarid.

„Kuigi plaanis oli aastaraamatut koos Maalehega müüa veel kaks nädalat, on raamat mitmel pool otsa lõppemas,” kinnitab jaemüügijuht Sten-Olof Abram. „Kes ei taha raamatust ilma jääda, sel tasub poodi kiirustada.”

Tänavune aastaraamat eristub oma eelkäijatest selle poolest, et sel korral on rõhk käsitööl, meisterdamisel ja majapidamisel, aga leidub ka hüva nõu aianduse kõrghooajaks. Peale hinnatud Thuni külvikalendri on suureks abiks ka isikliku tervise kalender, mis võimaldab üles tähendada oma terviseandmeid, jälgida muutusi vererõhus ja kehakaalus ning pidada järge enesetunde ja vajalike rohtude üle.

Raamat on müügil koos Maalehega Coopi kauplustes, Selverites ja Grossi poodides üle Eesti hinnaga 5,99 eurot. Täpse poodide nimekirja leiab aadressilt maaleht.ee/aastaraamat.

Ka tellijatele mõeldud aastaraamatud on oodatust varem otsa lõppemas.

„Jäänud on viimased 50 eksemplari,” ütleb tellimis- ja teenindusvaldkonna juht Kaia Otsa. „Saadame raamatu teile mugavalt postkasti ja postikulu sisaldub juba hinnas. Tellimiseks võtke ühendust meie klienditeenindusega telefonil 680 4444 või e-posti aadressil klienditugi@ekspressmeedia.ee.”