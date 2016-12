Ajal mil jõulud on kenasti läbi saanud ja kohustuslikud toidud figuuri kiuste söödud, on aeg aasta lõpuks parimate asjatundlike näpunäidete kohaselt korralik laud katta.

Pakume teile enne lehe trükkiminemist mõned Keskmaa retseptid, mida Maalehe toimetus kasutas kääbiku-stiilis õhtusöögi valmistamisel. Homsest Maalehest saab aga juba täpselt lugeda, kuidas selline pidusööming valmis!

Andy Serkise kurku tervendav Guglunki mahl

Võib arvata, et on päris kurnav, kui kogu päeva jooksul tuleb teha erinevaid hääli, mis tulevad kord kurgupõhjast, kord on aga kilkavalt heledad.

Just nii aga pidi töötama Andy Serkis, kes “Sõrmuste isanda” filmitriloogias kehastab Guglunki.

Et häält hävitava tööga toime tulla, jõi Serkis iga päev kannude kaupa vedelikku, mida nimetas ise Guglunki mahlaks ning mis aitas leevendada koormusest tulenevat valu ja häälekähedust.

Jook koosneb teatud-tuntud tervendavatest ainetest ning aitab hästi külmetuse ja häälele osakssaanud ülekoormuse korral.

Koostis:

2 tassi vett

1 tl värske ingveri tükikesi

1 sidrun

2 sl mett

Näputäis kaneeli

Kuidas teha:

1. Aja väikeses potis vesi kergelt keema, lisa ingver, oota minut või kaks, kuni vesi muudab värvi.

2. Vähenda kuumust ja kurna vedelik.

3. Lase vesi uuesti keema, lisa sidrun ja mesi, sega läbi. kuumuta keemiseni ja serveeri.

Haldjaleib lembas (vegan)

Lembas Foto: Mari Peterson

Kokku tuleb sellest kogusest kuus portsu.

Koostisosad:

2 tassi gluteenivaba jahu (meie kasutasime kastanijahu ja mandlijahu)

1 banaan

¼ tassi kookosõli

⅓ tassi vahtrasiirupit

2 sl valgeid tšiiaseemneid

6 sl vett

näputäis meresoola

pakkimiseks mittemürgiseid

rohelisi lehti, kanepinööri

Kuidas teha

Sega suuremas kausis kokku tšiiaseemned ja vesi, jäta umbes viieks minutiks seisma, kuni moodustub sültjas mass. Sega juurde kahvliga purustatud banaan, kookosõli, vahtrasiirup ja meresool. Lisa jahu, vältides ülemäärast segamist – muidu muutub lembas liiga sitkeks. Vormi tainast pall ja pane see külmkappi. Tunni aja pärast võta tainapall külmikust, raputa sellele pisut jahu, rulli tainas umbes 6 mm paksuseks plaadiks ning lõika ruutudeks (7 × 7 cm). Tõmba noaseljaga igale ruudule rist, jälgides, et tainast läbi ei lõika. Küpseta 180kraadises ahjus 25 minutit.

Kui lembas on jahtunud, mässi see rohelistesse lehtedesse ja kinnita nööriga. Meie kasutasime banaanilehti – et need ei murduks, tuleb lehti enne kuumas vees leotada. Sobivad aga ka kõik muud mittemürgised lehed, kas või näiteks lehtkapsas.

Pane lembas õhukindlasse karpi ning tõsta see kolmeks päevaks külmkappi, kus lembas saab oma õige maitse. Soojalt ja värskelt pole see pooltki nii maitsev kui natuke jahedas seisnult.

Õunakook igivana inglaste retsepti järgi

Õunakook Foto: Mari Peterson

Retsept on pärit aastal 1591 ilmunud kokaraamatust A Book of Cookrye by A. W. (1591)

Koostis:

Muretainas

2 1/2 tassi rafineerimata jahu

1 1/2 tl suhkrut

1 tl soola

1/2 tassi jahutatud soolata võid, lõigatud pooletollisteks kuubikuteks

1/2 jahutatud rasva lõigatud pooletollisteks kuubikuteks

5 supilusikatäit jahutatud vett või rohkem

Täidis.

8 keskmise suurusega õuna, lõigatud kuubikuteks

3/4 tassi pluss 2 sl suhkrut

2tl kaneeli

1tl jahvatatud ingverit

2sl roosivett

Valmistamine:

Originaalretsept ütleb: võta korralik tainas ja suru nii õhukeseks, kui saad, lõika õunad tükkideks, maitsesta ingveri ja kaneeliga, pane tainas peale - lühidalt, õunakook pole 420 aastaga suurt muutunud.

Aga täpsemalt:

Esmalt tee tainas ja hoia vähemalt tund külmas.

Kuumuta ahi 190 kraadini.

Koori, puhasta, lõika õunad. Sega kaneel ja ingver suhkruga, pane koos õunatükkidega kaussi.

Kergelt jahusel pinnal rulli tainas õhukeseks ja tee sellest pirukale põhi. Täida õuntega, rulli ülejäänud tainas õhukeseks ja pane kõigele katteks peale. Suska noaga kattesse mõned õhuavad, voldi servad kokku ja lükka ahju.

Küpseta pirukat umbes tunnike. Aga 35 minuti järel võta see välja ja pintselda pealt roosiveega, puista peale kaks supilusikatäit suhkrut ja pane ahju tagasi. Kui koorik on pruun ja krõbe ja vedelik muliseb, siis on pirukas valmis.

Küpsised

iga kahe portsjoni jahu kohta lõika sisse neli võikuubikut, üks muna, näputäis soola;

magusa taigna jaoks lisa sutike suhkrut;

küpseta ruutudena, serveerides lisa pähkleid, marju kuivatatud aprikoose, porgandeid ja võid pista ka mee sisse enne suhu panemist;

Küpsised tulid toredad ja pontsakad, kuid ei midagi lembasega võrreldavalt. Järgi ei jäänud muidugi ka need.

Lammas – samuti filmis nähtud Bilbo retsept

määri lammast õli või võiga ja pruunista kiirelt. Teisel pannil prae sibulat ja peekonit, lisa lambale koos porgandite, kartulite ja kaalikatega.

lisa peterselli ja sorts vett, maitsesta rosmariini ja oregano ja soola ja pipraga.

leent võib jahuga paksendada.

Lase kaane all ahjupotis rahulikult pigem madalal kuumusel paar-kolm tundi podiseda ja söö koos sõpradega.

Seemnekook

Suurepärane tee juurde või ka kergeks eineks, hea ka koos mee või moosiga.

Koostis:

1 pulk võid (see on umbes 100 g)

180 ml suhkrut

½ tl jahvatatud muskaatpähklit

¼ tl teist sorti muskaatpähklit

1 tl seemneid (soovitavalt köömned, aga võivad ka mooniseemned olla)

3 muna

180 ml brändit

500 ml jahu

Sega või ja suhkur, lisa maitseained ja seemned, seejärel munad ja brändi ja sega ühtlaseks. Lisa juurde jahu ja sega jälle. Pane tainas küpsetuspaberiga vooderdatud vormi ja küpseta 180 kraadi juures üks tund.

Kook on maitsev, eriti kui mooniseemneid veel rohkem panna ja enne söömist kook mõne vedelikuga immutada, muidu kipub kuivaks jääma.

Pühapäevane küpsekana

Kana juurviljadega Foto: Mari Peterson

1 kana

115 g võid

5 tl värskeid ürte, hakitult

5 küüslauguküünist, hakitult

2 tl jämedat soola

1 mugul küüslauku

2 suurt rosmariinioksa

1 kg porgandeid, kooritult, lõigutud 5cm juntsakateks

1 kg kardulasi, kooritult, lõigutud 5cm juntsakateks

Kuumuta ahi 245 kraadini.

Kuni ahi soojeneb, haki lemmikürdid. Kui pole päris kindel, milliseid ürte kasutada, siis proovi näiteks: 2 tl rosmariini, 1 tl basiilikut, 1 tl tüümiani ja 1 tl majoraani. Muidugi sobib kõik, mis parajasti sinu Maakonna nurgas kasvab. Kui aga värskeid ürte pole võtta, võid vabalt need asendada 2 ½ tl kuivatatud ürdiseguga.

Sega hakitud ürdid, või, hakitud küüslauk ja jäme sool mõnusaks tükiliseks ürdivõiks.

Koori porgandid ja kartulid. Lisada võib ka muid Maakonnas levinud köögivilju – naerist või muid juurikaid, mida leidub. Oluline on, et köögiviljad oleksid kooritud ja tükeldatud nii umbes 5 cm juntsakateks. Laota köögiviljad ühtlase kihina ahjupannile.

Nüüd on õige hetk hakata kanaga jändama. Pese kana korralikult külma veega seest ja väljast. Puhasta lind igasugustest ebavajalikest ollustest (siseelundid jm). Patsuta kana köögipaberiga kuivaks. Kuivale, või sees supelnud kanale tuleb ahjus mõnus krõbe nahk. Märjale kanale jääb aga lotendav ja nätske nahk selga.

Lõika küüslaugumugulakobar pooleks ja hõõru sellega kana seestpoolt. Mulju veidi rosmariini ja pista need koos küüslaugupoolikutega kana kõhtu. Seo jalad kokku.

Sikuta kana nahka veidike ja määri 1 tl ürdivõid naha alla. Ülejäänud võist määri korralik rammus kiht linnule peale. Veidi jäta ka köögiviljadele.

Aseta kana köögiviljapesasse. Küpseta 245C-ga 25 minutit. Aeg-ajalt keera köögivilju. Küpseta veel 205 kraadiga 45 minutit. Nii umbes poole tunni pärast kontrolli, mis ahjus toimub. Kui kana kõrbeb, kata fooliumiga. Kui kana valmis, jäta ta 20 minutiks järelvalmima. Ja sega veelkord köögivilju. Meie hoidsime kogu kupatust soojas ahjus. Väga hea sai, vaatamata sellele, et mõnele köögiviljale tuli väike must kõrvake.

Täidetud ja küpsetatud seened

Täidetud seened koos rääbisega. Foto: Sven Arbet

4 suurt portabello kübarat

½ tl võid või oliivõli

200 g head vorsti, sinki

1 keskmine sibul, hakitud

1 tl soola

1 tl kuivatatud ürte (rosmariin või basiilik)

½ tl jahvatatud musta pipart

1 muna

270 g kuivatatud leivatükke + 4 sl varuks

200 g mozzarellat, ribadena

Puhasta seenekübarad õrnalt.

Sulata suurel pannil või (või soenda õli). Pruunista vorst või mõni muu valitud lihatoode (kasutasime kergelt suitsutatud põrsasinki). Kalla pruunistatud vorst kaussi. Pane pannile tükeldatud sibul, küüslauk, kuivatatud ürdid, sool (soola jätsime ära, kuna sink ja juust on piisavalt soolased) ja pipar. Prae kuni sibul hakkab läbipaistvaks muutuma ja küüslauk pruunistuma, nii umbes 3-4 minutit. Pane segu vorsti juurde kaussi.

Kui segu on piisavalt jahtunud, lisa lahti klopitud muna. Sega käega kõik korralikult läbi. Lisa leivatükid (röstisime ise musta seemneleiva kuubikuid), sega jälle korralikult, käega.

Jaga segu ettevaatlikult seenemütsidesse. Pudista ülejäänud leivatükid segu peale ja kui soovid, lisa ka mozzarella. Meie soovisime küll ja see oligi maitsev.

Küpseta 180C-ga 15-18 minutit.