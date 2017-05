Maardus tuleb suur kevadlaat

13. ja 14. mail toimub Maardus, Kellamäe pargis, õigeusu kiriku kõrval traditsiooniline kevadlaat, mis pakub linnarahvale ja külalistele tegevust ja meelelahutust igale maitsele.

Linnapea Vladimir Arhipovi sõnul laieneb kevadlaadast osavõtjate arv iga aastaga – ka tänavusel laadal pakuvad oma teenuseid ja kaupu ligi 400 ettevõtjat Eestist, Lätist, Leedust ja Ukrainast. „Maardu on tuntud oma külalislahkusega ning meil on alati heameel võõrustada vanu ja uusi sõpru. Meie laadad toovad igal aastal kokku tuhandeid külalisi üle terve Baltimaad“- teatas linnapea. „Sel aastal pakume külalistele tihedat ja huvitavat kultuuriprogrammi, mille raames on avatud näitused, erinevad atraktsioonid ning põnevad konkursid täiskasvanutele ja lastele“- lisas ta.

Mõlemal laadapäeval kell 10 avatakse müügikohad, kus pakutakse linnarahvale ja külalistele kohalike tootjate ja külaliskaupmeeste erinevaid tooteid, teenuseid, käsitööd ning kevadhooaja aiakaupu: istikuid, lilli, taimi ning Eestimaa taludes toodetud toidukaupu. Kohvikutes ja väikestes söögikohtades saavad külastajad maitsta erinevate rahvusköökide roogasid ning laste jaoks on avatud põnevad atraktsioonid. Gümnaasiumi staadionil näeb mõlemal laadapäeval retro-busse. Erivajadustega laste ja noorte toetamiseks saab soetada laste valmistatud meeneid, tarbeesemeid ja käsitööd.

Kevadlaada kultuuriprogrammi on kaasatud 210 esinejat erinevatest kultuuri- ja kunstivaldkondadest. Esimese päeva kultuuriprogrammist võtavad osa puhkpilliorkester Vifania, Paldiski lasteorkester, tantsustuudio Oniks, eesti tantsuansambel Sõprus, iluvõimlemise kool Anna Melodi, tantsuansambel Avant ja laulja Juri Zaljubovski. Oma loomingut tutvustab tantsuansambel Lootos, võitluskunstide klubi Irbis, laulja Siiri Känd, show- teater Jagori, laulja Jelena Aksjonova ning Venemaa teeneline kunstnik Igor Latõsko.. Tänavaspordi huvilised saavad laupäeval, kell 13.00 jälgida Balti karika Street Workout võistlusi, millest võtavad osa sportlased Eestist, Lätist, Leedust ja Soomest.

Pühapäeval pakutakse laada külalistele võimalust tutvuda Maardu kunstikollektiivide loominguga. Esinevad: Maardu Kunstide kooli puhkpilliorkester, noorte tantsutrupp Dream Power, koor Raduga, tantsuansambel Nezabudki, valgevene lauluansambel Kupava, ukraina lauluansambel Rjabinuška ja vokaalstuudio Eridan. Laada erikülalisteks on tiitli „Baltimaa parim hääl“ omanik, andekas lauljanna Nika Prokopjeva ning Eestimaa üks parimaid cover-bände «PX Band - Lavanda».

Seekordne kevadlaat toimub Maardus juba 12. korda. Ürituse korraldajad on Maardu linnavalitsus ja Maardu Kultuuri- ja Infokeskus.