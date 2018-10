Makita akuaiatehnika muudab töö naudinguks

Sügisene jahedus ja värvide virvarr on pärast kuuma suve tõeline maiuspala. Kõiki aiaomanikke vaevab aga sellel maagilisel ajal sama mure – lehed langevad kiiremini, kui jõuab neid ära riisuda. Aga häid tööriistu nõuab nii mõnigi teine töö.

Akupuhur DUB362z

Parkides kasutatavad lehepuhurid tunduvad paljudele ilmselt kauge ja liiga kalli unistusena. Makita akupuhur DUB362z aga lahendab iga tavakasutaja mure.

See on Makita võimsaim akupuhur, mis on keskkonnasäästlik, kiire ja vaikne. Lisaks saab valida kuue erineva puhumisrežiimi vahel. Tänu süsiharjadeta (brushless) mootorile vajab tööriist hooldust harvemini, mistõttu saab sellega kauem töötada. Brushless-tehnoloogiaga mootor kulutab ka vähem akuenergiat.

Peamised kasutusalad. Kõige levinum akupuhuri kasutusviis on loomulikult lehtede puhumine, kuid võimalusi masinast maksimumi võtmiseks on veel. Näiteks saab puhurit edukalt kasutada masinate puhastamisel, mis säästab kõvasti aega ja energiat. Ka ei jäta puhur omanikku hätta talvekuudel ning on hea kaaslane lumelabidale.

Parim aeg kasutamiseks. Akupuhurit saab kasutada kogu aasta – sügisel lehtede, talvel lume, kevadel-suvel õietolmu, peprede jms ebasobivast kohast ära puhumiseks.

Energiaallikas. Omadus, mis teeb akupuhurist DUB362z tõeliselt käepärase tööriista, on loomulikult juhtmevabadus. Puhuril on 36 V jõudlus kahest 18 V akust.

Kaal. Mudel DUB362z on teiste puhuritega võrreldes kerge, kuid mitte nõrgema töövõimega. Väiksesse keresse mahub üllatavalt palju võimsust, mis tuleneb – veelgi üllatavam – akudest.

Eelised omasuguste ees. Makita akutööriistade puhul kehtib põhimõte – sama aku, palju võimalusi. Seega saab samade akudega kasutada ka Makita hekilõikureid, trimmereid, saage ja paljusid ehitustööriistu.

Akukettsaag DUC254z

Sügis on ideaalne aeg, mil oma aed eesootavaks talveks korda teha. Kui lehed on langenud ja taimed närbunud, ei takista need enam ligipääsu okstele, mis aeg-ajalt kärpimist vajavad. Kahjuks on sae abi nõudvad tööd tihti tüütud ja füüsiliselt rasked, sest saega peab ronima halvasti ligipääsetavatesse kohtadesse. Akukettsaag DUC254z võimaldab aga vajalikud toimingud ära teha lausa ühe käega, mis tagab maksimaalse liikumisvabaduse. XPT tehnoloogia võimaldab tööd teha ka raskemates tingimustes, näiteks väga niisketes ja tolmustes oludes, kaitstes tööriista pritsmete ja tolmu eest. Lisaks on akukettsaag DUC254z väga vaikne, mistõttu ei tohiks suhted naabritega kannatada.

Peamised kasutusalad. Otseloomulikult sobib akukettsaag kõige paremini puude kärpimiseks ja väikesteks ehitustöödeks. Fantaasiarikkad kasutajad võivad aga sae abil hakkama saada ka näiteks puuskulptuuri või -nikerdustega.

Parim aeg kasutamiseks. Ei ole aastaaega, millal akukettsaagi kasutada ei saaks. Oksi saab pügada nii lõõskava päikese all kui ka lume sees sumbates.

Energiaallikas. Saag töötab kerge 18 V aku toitel, mille laadimine ja käsitlemine on samuti kergemast kergem.

Kaal. Akukettsae DUC254z kasutamiseks ei lähe sul vaja isegi kahte kätt, mis teeb sellest ilmselt ühe kergeima ja lihtsamini käsitsetava sae.

Eelised omasuguste ees. Sarnaselt akupuhurile saab akukettsae toiteallikat kasutada teiste Makita tööriistadega. Mugav, kas pole?

Akuhekilõikur DUH651z



Ühe korraliku aia juurde kuulub tihtipeale pikk hekk, mis laseb pererahval segamatult oma maja ümber toimetada, ilma et uudishimulikud pilgud neid üle aia jälgiksid. Kuigi hekk tagab privaatsuse, võib selle käsitsi pügamine olla paras pea- ja lihasvalu. Käepärane akuhekilõikur DUH651z tagab tänu juhtme puudumisele töötamisel vabaduse ja paindlikkuse. Eriti mugavaks teeb pügamise tagumine käepide, mille saab pöörata mõlemale küljele. Nagu Makita akukettsaagi, kaitseb ka hekilõikurit XPT tehnoloogia, tänu millele ei pea tööd katki jätma, kui kergelt vihma sajab või kui hekk on veel sajust märg.

Peamised kasutusalad. Akuhekilõikuriga saab kontrolli alla kõik nii leht- kui ka igihaljad hekid. Samas ei keela miski pügamast hekilõikuriga ka põõsaid ja puid.

Parim aeg kasutamiseks. Hekki on soovitatav lõigata ja piirata pigem sügisel, kui lehtpuid võib muretult pügada aasta läbi.

Energiaallikas. Nagu Makita akutööriistade puhul juba kombeks saanud, toidavad ka hekilõikurit kaks kerget 18 V akut, mida on imelihtne paigaldada ja laadida.

Eelised omasuguste ees. Kuigi tundub, et hekilõikur tekitab kindlasti palju müra, siis akuhekilõikur DUH651z on uskumatult vaikne. Lisaks muidugi teiste Makita akutööriistadega kasutatav toiteallikas – sama aku, palju võimalusi!

