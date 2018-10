Maxima: rahvas käib küll harvem poes, kuid ostukorv on mahukam, järgib trende ja sisaldab kallimaid tooteid

Maxima Eesti kommertsdirektor Kristina Mustonen tõdeb, et igapäevaelu korralduse kiiremaks muutumisega viimase kümne aasta jooksul muutunud, on teisenenud ka tarbijakäitumine.

„Kõik on tunduvalt kiirem, inimesed soovivad kõike kiiremini ja samas ka lühema aja jooksul haarata. Konkreetselt kaubanduses näeme me selle trendi osana keskmiste poekäikude arvu muutust. Kui kümne aasta eest ostles tarbija ühes kuus keskmiselt kümme korda, siis täna on see näitaja 8,5. Koos sellega on kasvanud ühe ostukorvi maht, kuna harvemini poes käivad inimesed ostavad korraga rohkem," räägib ta.

Mahe- ja ökotooted on moes

Mustonen rääkis ka, et kõikjal Euroopas on täheldatav lisaks nö uus “moevool” ehk eelistuste kandumine üha enam mahe- ja ökotoodete suunas, lisaks veel gluteenivabad tooted ning taimetoitlastele ja veganitele sobilikud tooted.

„Kõigi nende kategooriate kasv on tuntav. Oleme seetõttu ka oma kauplustes toonud ökotooted spetsiaalselt esile, kust inimesed saavad erinevad selle kategooria tooted korraga kätte – pudrud ja müslid, konservid, maiustused. Samuti on meil alates eelmisest aastast spetsiaalne külmlett taimetoitlastele ja veganitele, kus on valik tooteid alates jogurtitest kuni valmistoitudeni,“ tõi Maxima kommertsdirektor näiteid.

Valmistoidu osakaal kauplustes kasvab

Viimastel aastatel üha enam nii Eestis kui mujal Lääne-Euroopas levib trend valmistoidu näol. Näiteks Inglismaal võtab valmistoit kauplustes enda alla juba üsna märkimisväärse riiulipinna ning see hõlmab kogu lõuna- või õhtusööki alates salatist ja supist kuni pearoa ja magustoiduni. Samad suundumused on üha enam näha ka meil.

Ostja otsustab kallima toote kasuks