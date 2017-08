Miks ühisvara annab lesele suurema pärandi kui lahusvara?

Peres on ka kaks ühist täiskasvanud last, nii et kokku on majale kolm pärijat. Kas lahusvara jagatakse nüüd nende vahel võrdselt? Kas pärand lahusvarana jagatakse teisiti kui abikaasade ühisvara, mis on abielu kestel soetatud? Kas vastab tõele, et kui tegu oleks ühisvaraga, päriksin mina kui abikaasa suurema osa majast?

Jurist: "Vastab tõele, et ühisvara korral oleks abikaasal õigus eelduslikult kõigepealt poolele, ning siis veel teisest poolest ühele kolmandikule kaaspärijana. Üldine trend moodsa maailma seadusandluses on aga see, et ühe abikaasa surma tõttu ei tohiks teine pärast lesestumist majanduslikku viletsusse langeda."