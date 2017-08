Millest peaks alustama, kui pangale laenu tagasimaksmisega hilined?

Iga laenureklaamiga käib kaasas hoiatus: tähelepanu – tegu on finantsteenusega. Sellele järgneb üleskutse pakkumisi omavahel võrdlema ning süvenema tingimustesse, ka peenes kirjas olevatesse.

Tarkuseteri, mida laenu võtmisel silmas pidada leiab hulganisti Laenukooli blogist, internetist ja pangakontorist, kuid kuidas käituda olukorras, kus oled laenumaksega hilinemas või juba hilinenud? Selle kohta leiab vähe ja isegi mõnevõrra hirmutavat informatsiooni. Inkasso, kohus – nii karme meetmeid kohe käiku ei lasta, kuid see ei tähenda, et võid olukorra lahendamist veel natuke edasi lükata.

Otsid vabandusi või lahendusi?

Kui peaksid võlgu jääma, siis esimesena saabub sulle tasuta meeldetuletus (SMS, e-mail, kõne vms). Teatud aja möödudes muutuvad meeldetuletused tasuliseks. Meeldetuletusmenetlused jätkuvad, kuni koguvõlgnevus saab tasutud ja olenemata sellest, kas oled panka teavitanud hilisemast tasumisest või mitte. Seni hakkab maksmata summa pealt ka viivis kogunema.

Pärast pangapoolset kontakti hakkavad inimesed üldjuhul teadetele vastama. TF Bank Eesti filiaali esindaja Margit Munski sõnul on tavaliselt maksete hilinemise põhjuseks hajameelsus, töökoha vahetus või kaotus või mõni ootamatu elusündmus (õnnetus, raske haigus, lähedase surm), kuid leidub ka markantsemaid põhjuseid, näiteks:

„Poeg/tütar, sinder, jättis siis õigel ajal maksmata!“

„Olen olnud pikalt tööl/reisil/haige või muidu hõivatud, et ei ole olnud aega tasuda.“

„Ei pääsenud arvutile ligi, sest klaviatuuril oli üks nupp katki.“

„Äike on kõik arvutid rivist välja löönud ja sellepärast ei saanud maksta.“

„Olin leviaugus pikemat aega.“

„Maksan siis, kui saan. Kas ma pean vargile minema või?!"

Nii või teisi on oluline, et klient ise panka aegsasti informeeriks, mis põhjusel on tal makseraskused ja millised oleksid tema võimalused olukorra parandamiseks. Ei tasu karta, et pank suhtuks temasse mingit moodi kriitiliselt või vaenulikult.

"Pangas töötavad ka ikkagi inimesed,“ kommenteerib Margit Munski. „Elus tuleb ette igasuguseid olukordi, pole meie asi hukka mõista. Ma ei väida, et nõustajaga ühendust võttes leiate eest uue sõbra, kes võlad andeks annab. Pigem on tegemist professionaaliga, kes läheneb Teie murele küll personaalsel tasandil, kuid lahendada aitab seda pragmaatiliselt, ilma liigsete emotsioonideta. Peamine eesmärk on ikkagi leida mõistlik lahendus, mis on jätkusuutlik mõlema poole jaoks."

Seega, kui maksepäev on möödas – ära karda ise suhelda. Oluline on näidata üles head tahet ja tasuda nii palju kui võimalik, vaadates enne üle enda muud kohustused (üüri-, kommunaal-, telefoni- jms maksed). Kui pank jõuab sinuga esimesena kontakteeruda, siis vasta, et leida lahendus. Ära solvu ega hakka ebaviisakalt käituma, see ainult pikendab protsessi. Nimelt on laen siiski finantskohustus ja seda tuleb lepinguperioodini täita. Võlgnevuse tekkimine pole veel katastroof, kuid see võib katastroofiks kiiresti areneda, kui lahenduse otsimise asemel hoopis pistad pea liiva alla.

Mida teha siis, kui võlg on tekkinud?

Kui võlg on tekkinud mõnel tõsisemal põhjusel kui hajameelsus, siis soovitame tasuda järgnevatel kuudel rohkem kui osamakse suuruse võrra, et maksegraafikusse tagasi jõuda. Teine võimalus on kontakteeruda pangaga pikendamaks makseperioodi, et edasised osamaksed oleksid väiksemad.

Suurema võlgnevuse korral oleks mõistlik kaaluda võlgnevuse refinantseerimist. Refinantseerimine tähendab, et võlgnevuses olevad intressid, meeldetuletuskulu ja viivised lisatakse laenujäägile ja koostatakse uus maksegraafik, mille alusel toimub tasumine järgnevast kuust.

Toonitame siinkohal, et kui oled pangale nõutud võlgnevuse meeldetuletustasu ja viivised ära maksnud, ei tähenda see, et sa ei pea laenulepinguga võetud kohustusi edasi täitma.

Kui võlgnik peaks ikkagi järjepidevalt, 45 päeva järjest ignoreerima pangateateid, on krediidiasutustel õigus avaldada maksehäireregistris tema kohta maksehäire. Võlasumma peab siinkohal olema vähemalt 30 eurot. Kui klient on täielikult või osaliselt viivituses vähemalt kolme üksteisele järgneva osamaksega (vaatamata täiendavale kahele nädalale puuduva summa tasumiseks), võib pank lepingu üles öelda. See tähendab, et pank võib sisse nõuda kogu võlasumma ning nõude loovutada inkassoettevõttele. Seega meeldetuletustasudele ja viivisele lisanduvad veel kohtu-, täite- või pankrotimenetlusega seotud kulud. Viimasel minutil tasumine peale ülesütlemiskirja saamist võib jääda siiski juba hiljaks. Seega asu läbirääkimisi pidama enne, kui asjad on omadega seal maal.

Soovitused võla vältimiseks Ülekannete teostamisel soovitame arvestada pankadevaheliste ülekannete ajaga. Makse laekumine võib võtta aega kuni kaks pangapäeva. Seega oleks mõistlik teostada osamakse paar päeva enne maksetähtaega.

Soovitame tellida igakuine arve e-arvena enda internetipanka sõlmides juurde püsimakselepingu. E-arve saate tellida ka portaalis www.arved.ee.

Nii, kui sul tekib teadmine, et sa see kuu ei saa õigeaegselt maksta, võta koheselt, enne maksepäeva pangaga ühendust, et taotleda maksepuhkust.

Ära võta teise võlga enda nimele. Sugulane või sõber – igaüks peab oma laenud enda nimele vormistama ja need ka ise maksma. Vahet ei ole, kui lähedase inimesega on tegu, teise võlga enda nimele võtta ei tasu isegi siis, kui viimane vannub pühalikult kõik maksed korralikult teostada. Võõras laen mõjutab nii või teisiti sinu finantstulevikku.

Allikas: TF Bank