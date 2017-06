Millistele põllutöödele saab suvel lapsi võtta?

Õpilasmalevlased on suviti tööd saanud ka maasikakombainil. RAIVO TASSO

Kas on määratletud, millistele põllutöödele saab suvel lapsi tööle võtta? Missugused põllutööd alaealistele ei sobi? Mis eluaastani peab olema lapsevanema nõusolek alaealise töötamiseks? Millal on kohustuslik ka tööinspektori nõusolek, et laps võiks suvel just seda tööd teha?