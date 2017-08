Palusin firma juhtkonnal, et nad mind koondaksid, aga nemad seda ei tee. Meie raamatupidaja väitis, et nad ei saa mind koondada, kuna firmas käib saneerimine ja saneerimise ajal pole koondamine lubatud. Kas vastab tõele, et saneerimise ajal inimest koondada ei saa? Kas koondamise korral peab firma maksma hüvitist ühe kuu palga ulatuses ja ülejäänud koondamisraha tuleb töötukassast? Kui lahkun poolte kokkuleppel, kas sel juhul pole mul õigust hüvitist nõuda?

Jurist: "Saneerimine iseenesest koondamist ei välista, kuid arvestada tuleb, et koondamine on tööandja otsus ning töötaja seda nõuda ei saa."

