Mis on annak ja mida on pärandist võimalik jagada annakuna?

Ma ise autot ei juhi, nii et olen palunud naabrimeest, et ta mind vajadusel sõidutaks. Mul on endal kolm täiskasvanud last – kõik nad elavad kaugel ja käivad mind maal harva vaatamas. Otsustasin, et teen testamendi, kus vara jaguneks laste vahel võrdselt, aga auto tahaksin pärast oma surma naabrimehele kinkida. Kuidas seda teha? Kas pean kirjutama, et see on annak ja jääb naabrimehele?

Jurist: "Pärijatele lähevad üle mitte ainult pärandaja õigused, vaid ka tema kohustused. Erandiks on annak. Tegemist on testamendis mingi konkreetse eseme või õigusega, millega kohustusi ei kaasne. Mõnikord on arvatud, et kui jagada terve pärand laiali annakutena, jäävadki võlad maksmata. Nii see siiski ei lähe."