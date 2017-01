Silmatorkav tarbimine on suurustlev kulutamine luksusesemetele ja -teenustele eesmärgiga rõhutada tarbija sotsiaalset ja majanduslikku staatust.

Teisisõnu on tegu uhkeldamisega, prestiiži ekstravagantse demonstreerimisega. Teatud staatusega inimeste puhul on selline käitumine loomulik, kui mitte oodatud. Kuulsaid muusikuid, näitlejaid ja teisi avaliku elu tegelasi ei kujutaks ilma pillava eluviisita ettegi.

Kuidas aga on tavainimestega? Kellele ei meeldiks kallis käekell, disainerkott või luksuslikud riided? Ilusate asjade omamises pole ju midagi halba, või on?

Siinkohal tuleb esmalt küsida, mis eesmärgiga ostetakse luksuskaupu?

Kindlasti mitte nende funktsionaalsuse pärast. Sama töö teevad ära ka soodsamad asjad. Üheks põhjuseks on, et inimene soovib demonstreerida oma kõrget positsiooni, tänu millele ta saab endale nii kalleid asju lubada. Teine, oluliselt levinum põhjus on oma enesekindluse tõstmine. Viimane on ajendiks paljudele erinevatest sotsiaalsetest kihtidest inimestele. Luksusesemete abil korvatakse puudulikku enesekindlust pälvimaks teiste austust ja tunnustust. Tihti ei vasta ostetud asjad tarbija tegelikule staatusele.

Probleem on aga selles, et ühest kallist asjast ei piisa. Kuldkell vajab vastavat riietust ja ka kõrgtehnoloogiline telefon jääb peagi uuele mudelile alla. Mis aga peamine, nö ostetud imetlus on üürike ja pinnapealne. Seega tavainimese seisukohast kulud tõusevad, aga majanduslik ja isiklik heaolu mitte. Isegi, kui rahakott praegu võimaldab antud eluviisi, oleks enda tuleviku jätkusuutlikkuse huvides targem panustada enesekindluse tõstmisse mõjuvamate ja soodsamate vahenditega.

Kuidas tõsta enesekindlust?

Enesekindluse tõstmiseks on mitmeid viise:

Pane kirja senised saavutused. Hoia seda nimekirja nähtaval kohal meenutamaks, mida oled seni saavutanud, ja inspireerimaks uutele tegudele.

Keskendu oma tugevustele. Keegi ei oska kõike ja kõik ei oska seda, mida oskad sina. See on omaette väärtus, mis arendades muutub ajas ainult väärtuslikumaks.

Panusta heasse mainesse. Tugev reputatsioon käib sinust ees ja ei sõltu moesuundadest.

Arenda oma vaimu. Välimust saab lihvida igaüks ja võrdlemisi lihtsalt. Ilusa esmamulje purustab aga kiirelt asjatundmatu jutt ja igav isiksus.

Ole avatud uutele kogemustele. Kogemuse kasvades muutub hirm tundmatu olukordade ja asjade ees üha väiksemaks.

Parenda oma kehahoiakut. Kehakeel on sama oluline kui kõneosavus, kui isegi mitte olulisem. Juba paari lihtsa võtte abil on võimalik tõsta nii enesetunnet kui ka teiste arvamust sinust.

Too oma ellu rohkem positiivsust. Selleks võib olla töökoha vahetus, trenni minek, elutervete inimestega suhtlemine, uue hobi või muu väikese rõõmustava tegevuse leidmine.

Kõik need võtted aitavad sul luua endale nii kindla jalgealuse, et kallid kaubad ja teenused kaotavad oma mõtte.

Luksusesemed pole kurjast – neil on oma aeg ja koht.

Selleks, et priisata, peab olema mida priisata. Vaadates kallite brändide reklaame jääb tihti kõlama mõte, et „sa oled seda väärt, sa oled selle ära teeninud“. Järelikult on need tooted suunatud inimestele, kellel on piisavalt raha, et kindlustada oma tulevik ja jääb ülegi, et nautida praegu oma töö vilju.

Luksusesemete abil aga ei tasu kujundada teiste arvamust endast ja tõsta oma enesekindlust. Need on kõigest asjad, mis kaotavad ruttu oma väärtuse. Läbi isikliku arengu, eriti läbi enesekindluse tõusu on võimalik saavutada hoopis enamat ja püsivamat.

Oma raha on aga targem investeerida pragmaatilistesse asjadesse ja teenustesse, oma võlgade likvideerimiseks, säästude kogumiseks ja suuremate unistuste täitmiseks.

Allikas: TFBank