Mis saab, kui testament on pärast selle kirjutaja surma kadunud?

Minu ema suri 2017. aastal insulti. Enne surma tegi ta notari juures oma ühetoalise Tallinna korteri testamendiga minu nimele, sest olen ta ainus poeg. Testament jäi ema juurde sahtlisse hoiule.

Nüüd seda seal enam ei olnud, ka kogu korterit läbi otsides ei leidnud ma testamenti üles. Seega on olukord niisugune, et notari testament on notari juures, kuid minupoolset testamenti ei ole. Mida ma pean nüüd tegema, et oma pärandit pärida?

Jurist: "Kui testament on tehtud notari juures, siis enda kätte jäänud testamendi eksemplaril tähtsust ei ole. Notar leiab selle oma arhiivist ikkagi üles. Küll aga on alati testamendi kadumamineku oht siis, kui pärandaja teeb ajutise, kuus kuud kehtiva koduse testamendi."