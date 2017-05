Mismoodi arvestada päritud väärtpaberite algmaksumust?

Abikaasad on abielu vältel soetanud väärtpabereid. 2014. aastal sõlmisid nad abieluvaralepingu ja ühisvara jagamise lepingu, mille järgi väärtpaberid kuuluvad kõik ühele abikaasale.

Lisaks on tehtud ka ühine testament, mille kohaselt ühe abikaasa surma korral on ainupärijaks teine abikaasa. Nii et selle abikaasa surma korral, kelle nimel on väärtpaberid, pärib teine abikaasa väärtpaberid.

Kas päritavate väärtpaberite algmaksumus on kunagi abielu ajal soetatud väärtpaberite soetusmaksumus või on väärtpaberite soetusmaksumuseks nullväärtus?