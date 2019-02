Mitme e-toidupoe kojukande mahud paisusid aastaga kordades

Eelmisel nädalal teatas Tallinnas ja Tartus toidukaupu koju vedanud e-pood FreshGo, et lõpetab tegevuse. Kuigi FreshGo mudel erines Selverist, Coopist, Maximast ja Prismast, kellel on oma kauplused, tuli aasta jooksul kiiresti arenenud ettevõtte uudis teistele üllatusena.

“FreshGo tegevuse lõpetamine näitab üsna hästi, et konkurents on tihe, arendustööd kulukad ning e-toidupoodide efektiivsus on üks olulisemaid märksõnu. Viimane on ka peamine põhjus, miks liiga tormakalt e-poodide teeninduspiirkonda ei laiendata,” kommenteerib Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido.