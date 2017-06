Müügile saabus eestimaine maasikas

Tänasest saab müügilettidelt osta eestimaiseid maasikaid, mis on kasvanud Tartumaal Haaslava vallas asuvatel AranFarmingu maasikapõldudel. Värskeid maasikaid saab osta Solarise keskuses kodumaist kaupa pakkuvast taluletist Merry Berry.

"Kuidas saavad praegu - kui veel õue minnes tahtmine soe jope selga tõmmata - punetada meie põldudel maasikad? See on paljude ostjate küsimus, kes meie maasikaid esimest korda maitsevad. Saladus peitub 15 ha maa-alale rajatud tunnelkasvatuses, mis vähendab muutliku ilmu mõju maasikate kasvatamisele ja võimaldab kasvatada võrreldes avamaal kasvavate maasikatega tunduvalt varajasemaid marju. Tänu tunnelkasvatusele on võimalik osta kodumaist maasikat maikuu lõpust kuni septembrini," selgitas Eesti ühe suurema maasikakasvataja AranFarmingu juhataja Paavo Otsus.

AranFarmingu maasikakasvatus on suures osas kaetud kiletunnelitega, mis on kaitsnud saaki külmade ilmade eest. Esimesed punased maasikad valmisid Tartumaal juba mai lõpus.

Eesti Maasikakasvatajate Liidu esindaja Elke Lillemetsa väitel ei saa tänavune aasta avamaa maasikakasvatajatele olema kerge ning maasikasaagi rohkust ja magusust on veel vara hinnata. “Hetkel on maasikate valmimisaeg nädal kuni kaks tavapärasest graafikust maas. Kuna vahepeal kevadel oli kuumalaine ning jälle külmaperiood, siis maasikataimele on see keeruline olnud ja saak võib olla tagasihoidlikum. Hetkel tundub, et parim aeg moositegemiseks jääb alles juuli algusesse”, tõdes Lillemets.

Kodumaiseid maasikaid saab osta Merry Berry'st ja varsti ka Selveri ja Rimi kauplustes üle Eesti.



AranFarmingu maasikapõld